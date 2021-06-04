Съемки боевика «Mission: Impossible 7» вновь приостановили из-за коронавируса у членов съемочной группы, хотя недавно Том Круз устраивал разнос по этому поводу





Издание Variety со ссылкой на представителей Paramount и Skydance сообщает, что съемки боевика «Mission: Impossible 7» / «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли приостановлена из-за коронавируса у членов съемочной группы. Возобновление съемок ожидается только 14 июня, после того как все контактировавшие с зараженным человеком пройдут двухнедельную самоизоляцию.

Paramount не озвучила конкретное число и имена заболевших, но по слухам, заразились сразу 14 человек и произошло это во время съемок сцены в ночном клубе. У Тома Круза вирус не обнаружен, но так как он тоже присутствовал в данной сцене, то как и все остальные отправится в двухнедельный вынужденный отпуск.

Celebrating 25 years since Ethan Hunt dropped onto the big screen. Get the 25th Anniversary Edition Blu-ray of the first #MissionImpossible film while you get ready for #MI7 & #MI8! https://t.co/WcKjrUHPsG pic.twitter.com/XqVwjnUgQC — Mission: Impossible (@MissionFilm) May 22, 2021

Напомним, что в декабре прошлого года в сеть попала аудиозапись разговора Тома Круза со съемочной группой. Беседа (или скорее монолог) велась на повышенных тонах, а ее основной темой было несоблюдение съемочной группой протоколов безопасности. Застав кого-то без защитной маски исполнитель главной роли и продюсер разразился длинной тирадой с использованием ненормативной лексики, в которой обещал уволить всех неосторожных, если ему придется еще раз прервать дорогостоящие съемки.

Полную версию эмоционального спича можно прослушать по следующей ссылке.

Напомним, что изначально фильм «Mission: Impossible 7» / «Миссия невыполнима 7» должен был выйти на экраны 19 ноября 2021 года, однако из-за постоянных задержек его релиз перенесли на 27 мая 2022 года. Восьмую часть, которая находится на стадии препродакшна, также сместили в расписании премьер с 4 ноября 2022 года на 7 июля 2023 года.

Источник: Variety