Съемки боевика «Mission: Impossible 7» вновь приостановили из-за коронавируса у членов съемочной группы, хотя недавно Том Круз устраивал разнос по этому поводу

Издание Variety со ссылкой на представителей Paramount и Skydance сообщает, что съемки боевика «Mission: Impossible 7» / «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли приостановлена из-за коронавируса у членов съемочной группы. Возобновление съемок ожидается только 14 июня, после того как все контактировавшие с зараженным человеком пройдут двухнедельную самоизоляцию.

Paramount не озвучила конкретное число и имена заболевших, но по слухам, заразились сразу 14 человек и произошло это во время съемок сцены в ночном клубе. У Тома Круза вирус не обнаружен, но так как он тоже присутствовал в данной сцене, то как и все остальные отправится в двухнедельный вынужденный отпуск.

