Сериал The Last of Us от HBO: роль контрабандистки Тесс исполнит австралийская актриса Анна Торв

Актерский состав сериала The Last of Us от HBO пополнила австралийская актриса Анна Торв — она сыграет контрабандистку Тесс.

Тесс — второстепенный персонаж игры Naughty Dog. Контрабандистка из Бостона, которая состоит с Джоэлом в деловых и, возможно, романтических отношениях. Актриса Анна Торв известна по своим ролям в телесериалах «Грань», «Охотник за разумом» и «Тихий океан». Пока что неизвестно, как именно изменится сюжет сериала по сравнению с оригинальной игрой, и планируют ли создатели сериала раскрывать персонаж сильнее, чем это сделано в игре.

Съемки телеадаптации игры Naughty Dog начались ранее в этом месяце — буквально на днях в сети публиковали фото с улиц канадского города Форт Маклеод, где должны пройти съемки пролога, в котором начало пандемии и попытку Джоэла спастись вместе с родными. Основная же часть производства пройдет в Калгари на юге Канады.