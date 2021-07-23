Сериал The Last of Us от HBO: роль контрабандистки Тесс исполнит австралийская актриса Анна Торв
Актерский состав сериала The Last of Us от HBO пополнила австралийская актриса Анна Торв — она сыграет контрабандистку Тесс.
Тесс — второстепенный персонаж игры Naughty Dog. Контрабандистка из Бостона, которая состоит с Джоэлом в деловых и, возможно, романтических отношениях. Актриса Анна Торв известна по своим ролям в телесериалах «Грань», «Охотник за разумом» и «Тихий океан». Пока что неизвестно, как именно изменится сюжет сериала по сравнению с оригинальной игрой, и планируют ли создатели сериала раскрывать персонаж сильнее, чем это сделано в игре.
Съемки телеадаптации игры Naughty Dog начались ранее в этом месяце — буквально на днях в сети публиковали фото с улиц канадского города Форт Маклеод, где должны пройти съемки пролога, в котором начало пандемии и попытку Джоэла спастись вместе с родными. Основная же часть производства пройдет в Калгари на юге Канады.
Адаптация The Last of Us от HBO выйдет в 2022 году и получит 10 эпизодов. Главные роли исполнят звезда «Мандалорца» Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли). Сценаристами и продюсерами сериала по The Last of Us для HBO выступают Крэйг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog). Пилотный эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда»).
Ранее канадские СМИ сообщили, что бюджет сериала по TLOU превышает 10 миллионов долларов за эпизод.