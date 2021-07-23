Блоги
Сериал The Last of Us от HBO: роль контрабандистки Тесс исполнит австралийская актриса Анна Торв

Сериал The Last of Us от HBO: роль контрабандистки Тесс исполнит австралийская актриса Анна Торв

Сериал The Last of Us от HBO: роль контрабандистки Тесс исполнит австралийская актриса Анна Торв


Актерский состав сериала The Last of Us от HBO пополнила австралийская актриса Анна Торв — она сыграет контрабандистку Тесс.

Сериал The Last of Us от HBO: роль контрабандистки Тесс исполнит австралийская актриса Анна Торв
Контрабандистка Тесс в видеоигре в The Last of Us

Тесс — второстепенный персонаж игры Naughty Dog. Контрабандистка из Бостона, которая состоит с Джоэлом в деловых и, возможно, романтических отношениях. Актриса Анна Торв известна по своим ролям в телесериалах «Грань», «Охотник за разумом» и «Тихий океан». Пока что неизвестно, как именно изменится сюжет сериала по сравнению с оригинальной игрой, и планируют ли создатели сериала раскрывать персонаж сильнее, чем это сделано в игре.

Съемки телеадаптации игры Naughty Dog начались ранее в этом месяце — буквально на днях в сети публиковали фото с улиц канадского города Форт Маклеод, где должны пройти съемки пролога, в котором начало пандемии и попытку Джоэла спастись вместе с родными. Основная же  часть производства пройдет в Калгари на юге Канады.

Адаптация The Last of Us от HBO выйдет в 2022 году и получит 10 эпизодов. Главные роли исполнят звезда «Мандалорца» Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли). Сценаристами и продюсерами сериала по The Last of Us для HBO выступают Крэйг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (геймдиректор оригинальной игры Naughty Dog). Пилотный эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов («Дылда»).

Ранее канадские СМИ сообщили, что бюджет сериала по TLOU превышает 10 миллионов долларов за эпизод.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить