Сервис DeepNude выставили на продажу

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Разработчики приложения DeepNude, которое позволяет «раздевать» человека на фотографии при помощи нейросетей, выставили сервис на продажу на торговой площадке Flippa.

Как сообщается, авторы DeepNude продают домен deepnude.com, аккаунт в Twitter, права на интеллектуальную собственность, исходные коды и алгоритмы, а также само приложение и базу данных. Начальная цена актива — $30 тысяч.

Создатели отмечают, что ищут инвестора, способного использовать потенциал программы и обеспечить ее профессиональное развитие. Компания решила продать DeepNude, поскольку больше не может гарантировать, что ПО будет использоваться исключительно в развлекательных целях и защищено от взлома.

Напоследок напомним, что сервис DeepNude был запущен в 2019 году и закрыт спустя несколько дней после того, как в июне о приложении рассказали СМИ. Создатели нейросети объяснили, что «мир еще не готов к DeepNude». По данным, указанным на Flippa, в июне 2019 года приложением воспользовались около 95 тысяч пользователей.

Источник: VC