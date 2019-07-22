Сервис DeepNude выставили на продажу
Разработчики приложения DeepNude, которое позволяет «раздевать» человека на фотографии при помощи нейросетей, выставили сервис на продажу на торговой площадке Flippa.
Как сообщается, авторы DeepNude продают домен deepnude.com, аккаунт в Twitter, права на интеллектуальную собственность, исходные коды и алгоритмы, а также само приложение и базу данных. Начальная цена актива — $30 тысяч.
Создатели отмечают, что ищут инвестора, способного использовать потенциал программы и обеспечить ее профессиональное развитие. Компания решила продать DeepNude, поскольку больше не может гарантировать, что ПО будет использоваться исключительно в развлекательных целях и защищено от взлома.
Напоследок напомним, что сервис DeepNude был запущен в 2019 году и закрыт спустя несколько дней после того, как в июне о приложении рассказали СМИ. Создатели нейросети объяснили, что «мир еще не готов к DeepNude». По данным, указанным на Flippa, в июне 2019 года приложением воспользовались около 95 тысяч пользователей.
Источник: VC