Сервис GOG.com объявил «Весеннюю Распродажу» со скидками до 90% на 600 игр

На сайте GOG.com стартовала «Весенняя Распродажа» со скидками до 90% на более чем 600 игр и ежедневными предложениями на избранные игры, которые будут действовать ровно 24 часа.

В первую партию «Предложений Дня» войдут Hellblade Senua’s Sacrifice (-60%), Wizard of Legend (-40%), Mages of Mystralia (-70%), Iconoclasts (-35%) и другие. Следующие предложения станут доступны в пятницу, в 16:00 по киевскому времени.

Также в рамках Spring Sale предлагаются такие релизы, как The Bard’s Tale IV: Barrows Deep (-20%), Pillars of Eternity II: Deadfire (-34%), Kingdom Come: Deliverance (-50%) или The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-70%).

Любители стратегий смогут оценить скидки на BATTLETECH (-40%), Surviving Mars (-40%), Stellaris и дополнения к ней (до -75%), Railway Empire (-50%), XCOM: Enemy Unknown Complete Pack (-80%) и др.

Также стоит отметить Darksiders III (-30%), Dead Space (-75%), серию Brothers in Arms (-75%), Mafia III (-75%) или инди-игры This is the Police 2 (-25%), FoxTail (-45%), Dead Cells (-20%), Hollow Knight (-34%) или Megaquarium (-30%).

Акция «Весенняя Распродажа» на GOG.com продлится до 29 марта, 01:00 по киевскому времени, полный список игр со скидками доступен по следующей ссылке.

Напомним, что в начале марта в GOG вышла цифровая версия классической Diablo с поддержкой Windows 10.

Источник: GOG.com