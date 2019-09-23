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Шведские инженеры Eco Wave Power представили проект солнечно-волновой электростанции

Шведские инженеры Eco Wave Power представили проект солнечно-волновой электростанции

Шведские инженеры Eco Wave Power представили проект солнечно-волновой электростанции


Шведская компания Eco Wave Power (EWP) приступила к тестированию гибридной солнечно-волновой электростанции, пишет New Atlas со ссылкой на сообщение предприятия.

Отметим, что в 2012 году EWP представила систему по сбору энергии волн — она уже установлена на Гибралтаре (номинальная мощность станции — 100 кВт, однако в следующем году этот показатель хотят довести до 5 МВт, что составит 15% от потребляемой британской заморской территорией электроэнергии), а также строится в порте Яффы в Израиле (изначальная номинальная мощность израильской станции также составит 100 кВт).

Решение использует существующую инфраструктуру, например, волнорезы и пирсы, а потому, по словам инженеров, не требует значительных инвестиций.

Схема работы установки. В случае сильного шторма, грозящего повредить поплавки, система по удаленной команде оператора может поднять их вверх. Сами поплавки при этом покрыты специальным антикоррозийным материалом, «способным выдержать 30 лет активной эксплуатации» (после этого конструкции, очевидно, будет необходимо заменить).
Примечательно, что всю электронику и сложную технику инженеры EWP размещают поодаль от буев. Так, в случае гибралтарской установки гидроаккумуляторы и генераторы расположены в находящемся на суше транспортном контейнере. Благодаря этому, как утверждается, не только снижается к минимуму сложность технического обслуживания решения, но и достигается его максимальная долговечность.

Теперь компания решила доработать существующую систему, начав устанавливать на волновые поплавки солнечные панели. В сообщении предприятия говорится, что новация позволит увеличить выработку электроэнергии без увеличения размера системы и дополнительных затрат, связанных с покупкой или арендой земли для установки солнечных батарей. Кроме того, окружающая вода будет естественным образом охлаждать панели, благодаря чему их производительность не будет падать из-за жары.

EWP подала патентную заявку на изобретение и уже приступила к испытаниям новации. Если тесты впоследствии признают успешными, компания планирует модернизировать установку на Гибралтаре, а также сразу крепить солнечные панели на поплавки в порте Яффы по мере строительства электростанции (к слову, в настоящее время израильская система состоит всего из одного буя).

Источник: hightech.fm

  • На сайте EWC указано, что минимальная высота волны, при которой их система начинает вырабатывать электроэнергию, составляет 0,5 м.
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