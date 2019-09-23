Шведские инженеры Eco Wave Power представили проект солнечно-волновой электростанции

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Шведская компания Eco Wave Power (EWP) приступила к тестированию гибридной солнечно-волновой электростанции, пишет New Atlas со ссылкой на сообщение предприятия.

Отметим, что в 2012 году EWP представила систему по сбору энергии волн — она уже установлена на Гибралтаре (номинальная мощность станции — 100 кВт, однако в следующем году этот показатель хотят довести до 5 МВт, что составит 15% от потребляемой британской заморской территорией электроэнергии), а также строится в порте Яффы в Израиле (изначальная номинальная мощность израильской станции также составит 100 кВт).

Решение использует существующую инфраструктуру, например, волнорезы и пирсы, а потому, по словам инженеров, не требует значительных инвестиций.

Теперь компания решила доработать существующую систему, начав устанавливать на волновые поплавки солнечные панели. В сообщении предприятия говорится, что новация позволит увеличить выработку электроэнергии без увеличения размера системы и дополнительных затрат, связанных с покупкой или арендой земли для установки солнечных батарей. Кроме того, окружающая вода будет естественным образом охлаждать панели, благодаря чему их производительность не будет падать из-за жары.

EWP подала патентную заявку на изобретение и уже приступила к испытаниям новации. Если тесты впоследствии признают успешными, компания планирует модернизировать установку на Гибралтаре, а также сразу крепить солнечные панели на поплавки в порте Яффы по мере строительства электростанции (к слову, в настоящее время израильская система состоит всего из одного буя).

Источник: hightech.fm