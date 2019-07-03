Шведские исследователи разработали метод 3D-печати из искусственной древесины





В наш век металла и пластика производители продолжают ценить старую добрую древесину. Ее ударная вязкость, пористость, прочность при кручении и другие свойства идеально подходят для многих изделий. Еще одно бесспорное преимущество дерева в том, что это экологически чистый, возобновляемый и биоразлагаемый материал.

Но есть у него и недостатки — и главный из них в том, что изделию трудно придать необходимую геометрию. Древесину нельзя отлить в нужную форму, как пластмассу или металл. А вырезание и вытачивание портит ультраструктуру дерева и создает большое количество отходов, которые надо утилизировать. Кроме того, деревья попросту медленно растут: прежде чем на месте былых вырубок снова появится пригодный для заготовки лес, пройдут десятилетия.

Команде исследователей из Технического университета Чалмерса в Швеции удалось обойти все эти затруднения. Ученые разработали метод 3D-печати, который позволяет быстро и без отходов создать «древесный» объект любой формы и размеров. При этом чернила для принтера можно изготовить на месте из соломы или других отходов сельского хозяйства.

Как сообщается, в первую очередь исследователи разработали инновационные чернила, основной компонент которых — целлюлоза — роднит их с натуральной древесиной. Правда, для печати целлюлоза используется не в обычном виде, а в форме так называемой наноцеллюлозы. Также в чернилах присутствует гемицеллюлоза — в природе она придает дополнительную прочность и твердость клеточным стенкам в древесных тканях, примерно ту же роль это вещество играет и в искусственной древесине.

Затем ученые создали ПО для 3D-принтера, которое позволяет имитировать тонкую структуру древесины, печатая характерные для нее наноскопические волокна. В результате конечный материал по своим механическим и другим свойствам становится похожим на натуральное дерево.

Исследователи отмечают, что и наноцеллюлозу, и гемицеллюлозу можно извлечь практически из любого растительного сырья, не только на Земле, но и в будущих космических экспедициях:

«Исходный растительный материал фантастически возобновляем, поэтому сырье можно добывать на месте во время длительных космических путешествий, на Луне или на Марсе. Если вы будете выращивать пищу, то с большой вероятностью вам будут доступны целлюлоза и гемицеллюлоза».

Впрочем, у новой технологии есть и более «земное» потенциальное применение — в частности, она позволит изготавливать тару для продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов одежды прямо на месте их производства, без дорогостоящей перевозки. Авторы уже распечатали прототипы подобной упаковки.

Ложка дегтя состоит в том, что производство наноцеллюлозы из целлюлозы – на сегодняшний день весьма дорогостоящий процесс, и в результате ни о какой экономии пока говорить не приходится. Прежде чем «древесная революция» в 3D-печати станет возможной, химикам предстоит разработать дешевый способ получения этого материала.

Источник: Chalmers