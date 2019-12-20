Швейцарский изобретатель Ив Росси разработал реактивный ранец-крыло с вертикальными взлетом и посадкой





Невозможность взлететь с земли всегда была самым слабым местом реактивного ранца-крыла, изобретенного швейцарским летчиком Ивом Росси, пишет New Atlas. Из-за этого ему приходилось прыгать с самолета или вертолета, что было весьма неудобно, но как только пилот оказывался в небе, его было не остановить — он парил, нырял и зависал на месте, как птица. Приземление, впрочем, тоже было не особо эффектным: летчику приходилось спускаться на парашюте.

Новое изобретение Ива Росси позволяет подняться в воздух с земли и без особых усилий — а все благодаря более мощным турбинным двигателям Jetcat P550, установленным по двое на каждом крыле, обеспечивающим достаточно вертикальной тяги, чтобы взлететь вверх со скоростью 180 км/ч, а также автономной системе балансировки.

Результат этой работы Росси показал во время демонстрационного полета над озером. Руки пилота совершенно свободны — все управление встроено в перчатки, а автоматика сама поддерживает равновесие, регулируя вектор тяги двигателей при помощи подвижных векторных сопел. Завершив полет, Росси на видео мягко приземляется на ноги.

Тестирование ранца-крыла с возможностью вертикальных взлета и посадки продолжится в будущем году, обещает изобретатель.

Источник: hightech.plus