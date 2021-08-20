Skyrim получит переиздание и некстген апдейт спустя ровно 10 лет после релиза

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А еще в игре появится рыбалка.

Спустя почти десять лет после первоначального релиза Bethesda Softworks анонсировала обновление своего знаменитого хита Skyrim — 11 ноября 2021 года (день 10-й годовщины выхода игры) состоится релиз бесплатного некст-ген обновления на PS5 и Xbox Series X|S для владельцев Skyrim Special Edition. Но и это еще не все (простите за избитую фразу) — Bethesda добавит в игру бесплатный набор контента из трех частей Creation Club, включая возможность порыбачить, «режим выживания» и цепочку квестов Saints and Seducers.

Bethesda также выпустит еще одно издание под весьма удачным названием The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — его релиз тоже намечен на 11 ноября 2021 года (и это уже второй перевыпуск RPG). В Anniversary Edition войдет все из Special Edition, а также бесплатный контент-патч Creation Club и «более 500 единиц уникального контента Creation Club», включая квесты, подземелья, боссы, заклинания, предметы и другое.

Владельцы Special Edition и подписчики Xbox Game Pass смогут обновить игру до Anniversary Edition, но деталей о цене пока нет.

Каких-либо других существенных деталей и полноценного геймплея на сегодняшнем ночном стриме QuakeCon 2021, где состоялся анонс переиздания Anniversary Edition и некстген апдейта, не показали.

Остается отметить, что с выходом некстген апдейт Skyrim распространиться на целых три поколения консолей. Ранее Bethesda также выпустила порт Skyrim VR для гарнитур виртуальной реальности и, пожалуй, наиболее известный порт Skyrim: Very Special Edition для умной колонки Amazon Echo (так компания пошутила над собственным стремлением портировать игру на разные платформы).

P.S.