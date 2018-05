Снятая с продажи ретро-консоль NES Classic Edition снова вернется в магазины 29 июня 2018 года

Японская компания Nintendo объявила, что консоль NES Classic Edition вернется на рынок 29 июня и останется там как минимум до конца 2018 года. Таким образом фанаты ретрогейминга и коллекционеры смогут приобрести модель, если не успели сделать этого год назад.

Напомним, что миниатюрная версия классической консоли NES с 30 встроенными играми за $59 была представлена 27 июня 2016 года, но при этом уже менее чем через год (в апреле 2017 года) была выведена с рынка. В ответ на возмущение фанатов, которые не успели приобрести свой экземпляр, Nintendo ответила, что данная консоль в принципе не планировалась, как «долгоиграющий продукт».

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 мая 2018 г.