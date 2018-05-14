Снятая с продажи ретро-консоль NES Classic Edition снова вернется в магазины 29 июня 2018 года

Японская компания Nintendo объявила, что консоль NES Classic Edition вернется на рынок 29 июня и останется там как минимум до конца 2018 года. Таким образом фанаты ретрогейминга и коллекционеры смогут приобрести модель, если не успели сделать этого год назад.

Напомним, что миниатюрная версия классической консоли NES с 30 встроенными играми за $59 была представлена 27 июня 2016 года, но при этом уже менее чем через год (в апреле 2017 года) была выведена с рынка. В ответ на возмущение фанатов, которые не успели приобрести свой экземпляр, Nintendo ответила, что данная консоль в принципе не планировалась, как «долгоиграющий продукт».

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 мая 2018 г.

В итоге коммерческий успех NES Classic Edition и SNES Classic Edition все же заставил Nintendo задуматься о выпуске еще одной партии консолей для ностальгирующей публики. Продажи моделей стартуют на рынке США, об остальных регионах новостей пока нет.

Напомним, что недавно Sega представила миниверсию классической консоли Mega Drive Mini в честь ее 30-летнего юбилея.

Источник: Engadget