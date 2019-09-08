Соцсеть Facebook запустила в США сервис для знакомств Dating

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Facebook запустила в США сервис для знакомств внутри соцсети Dating. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение компании.

Воспользоваться сервисом, который появился в виде дополнительной вкладки в основном приложении Facebook для смартфонов, можно с 18 лет.

При регистрации в Dating сервис использует данные из профиля пользователя в Facebook, однако при необходимости подтянутые из соцсети сведения, например, фото или место учебы, можно изменить либо убрать.

Кроме того, при желании пользователи могут импортировать фотографии из Instagram. При этом к концу 2019 года пользователи получат возможность импортировать также «истории» из Facebook и Instagram.

Поиск партнеров ожидаемо настраиваемый: можно ограничить не только стандартные гендер и возраст, но и религиозные предпочтения, расстояние или даже рост. При этом во время поиска у пользователя в Dating не будут отображаться друзья из Facebook, а опционально можно автоматически «отсеять» и друзей друзей. То же касается и случаев, когда партнера ищут друзья искомого пользователя — его профиль им показываться не будет.

Общаться в сервисе разрешается только с помощью текстовых сообщений и «гифок» — без фотографий, видео и ссылок. При необходимости того или иного пользователя Dating можно заблокировать.

Кроме того, по желанию можно составить список друзей на Facebook, которым, когда пользователь пойдет на свидание при помощи Dating, придет уведомление о том, где это свидание пройдет и с кем.

В Facebook утверждают, что рекомендации в Dating основаны на предпочтениях, интересах, действиях в соцсети, а также посещенных мероприятиях. Дополнительно алгоритмы учитывают «объединяющие места», такие как место учебы.

«Найдите любовь на основании того, что вам нравится», — звучит лозунг Dating.

Детали работы алгоритмов поиска партнера разработчики не раскрывают. Уточняется лишь, что информация из профиля Facebook может учитываться при поиске, даже если в профиле Dating она не указана. Например, если пользователь дейтингового сервиса удалит из своего аккаунта подтянутые из соцсети данные о своем университете, эти сведения не будут показываться в анкете, но алгоритмы все равно возьмут их во внимание.

Традиционных свайпов в сервисе нет: пользователь может поставить сердечко и отправить вместе с ним сообщение (ждать, когда потенциальный партнер взаимно поставит сердечко, не требуется) или отклонить анкету, нажав на крестик. При желании к отклоненной анкете можно в любой момент вернуться. Предполагается, что такой поиск будет более осмысленным, чем обычный свайп-поиск.

«Мы не хотели геймифицировать сервис знакомств. Dating сфокусирован исключительно на общении», — заявил представитель Facebook в комментарии The Verge.

Любопытно, что вдобавок к вышеуказанному в Dating есть функция Secret Crush, позволяющая отправить конкретному другу в Facebook или подписчику в Instagram анонимное уведомление о заинтересованности. Если тот отправит такое же уведомление в ответ, сервис свяжет пользователей. При этом Dating позволяет одновременно выслать не более девяти таких уведомлений.

Каких-либо платных функций и рекламы в Dating нет. Издание Vox, однако, предполагает, что это временное явление и со временем соцсеть все же монетизирует сервис — и даже если приложение по-прежнему будет бесплатным для пользования, данные с него задействуют для персонализации рекламы.

Напоследок напомним, что Facebook анонсировала Dating в 2018 году. Сервис, помимо США, уже работает в Канаде, а также в Аргентине, Чили, Колумбии, Мексике, Бразилии, Таиланде, Вьетнаме и других странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Компания пообещала запустить его в Европе в начале 2020 года.

Источник: VC