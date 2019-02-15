Solo — трехколесный электрокар от канадского автопроизводителя Electra Meccanica

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Канадская компания Electra Meccanica запустила производство трехколесного одноместного электрокара Solo, призванного «изменить представление общества о традиционном автомобиле».

Внешне Solo похож на обычную машину, которой при проектировании решили отсечь половину корпуса. Впрочем, несмотря на малые габариты, у минимобиля есть багажник объемом 250 литров, куда можно загрузить, например, покупки из супермаркета на неделю вперед.

Электрокар весит всего 675 кг и развивает скорость до 130 км/ч. На одном заряде он может проехать 160 км, при этом заряжается «малютка» за три часа.

Главное достоинство Solo — его цена. Электромобиль стоит всего $15 тыс.

Electra Meccanica позиционирует свое детище как в качестве запасного автомобиля в дополнение к основному, так и в качестве основного авто для тех, кто сейчас пользуется автомобилем с ДВС в одиночку или же использует машины сервисов каршеринга.

Также трехколесные минимобили пригодятся курьерам, которые развозят мелкие посылки и доставляют еду на дом: так, Solo уже заинтересовались курьерская служба DHL и сеть магазинов 7-Eleven.

Автопроизводитель утверждает, что с момента анонса автомобиля в 2016 году было собрано свыше 23 тысяч предзаказов.

Пока что сборкой Solo занимается небольшая фабрика в Нью-Уэстминстере — в 2018 году она выпустила всего 40 экземпляров электрокара, которые впоследствии отправились заказчикам, однако с сентября за дело возьмется китайская машиностроительная компания Zongshen Industrial Group. Предполагается, что к декабрю с китайского конвейера сойдет 5 тыс. электрокаров, а в последующие два года — еще 70 тыс.

Кроме того, в перспективе Electra Meccanica намерена открыть в Канаде собственное полномасштабное производство.

Источник: hightech.plus