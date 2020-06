Sony напомнила о 10-летнем юбилее PlayStation Plus и рассказала, какие игры подарит подписчикам в июле

Компания Sony напомнила, что подписка PlayStation Plus была впервые представлена 29 июня 2010 года, то есть вчера ей исполнилось ровно 10 лет.

Чтобы отметить юбилей, подписчикам PlayStation Plus подарят дополнительную бонусную игру и праздничную тему для PlayStation 4, а также проведут онлайн-выходные (старт – 4 июля в 12:01 по киевскому времени, окончание – 5 июля в 23:59 по киевскому времени), в рамках которых можно будет бесплатно попробовать режим мультиплеера (для этого потребуется подключение к интернету и учетная запись PlayStation Network).

Таким образом, с 7 июля по 3 августа подписчикам PlayStation Plus будут доступны к скачиванию экшн Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, баскетбольный симулятор NBA 2K20 и интерактивный кинотриллер Erica.

Источник: Sony