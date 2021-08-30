Блоги
Sony PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу (30 серпня — 12 вересня)

Sony PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу (30 серпня — 12 вересня)

Sony PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу (30 серпня — 12 вересня)


Напередодні початку нового навчального року PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу в торгових мережах і роздрібних магазинах. Акція стартує 30 серпня й триватиме до 12 вересня.

Знижки до 50% отримали багато ігрових бестселерів, зокрема й хіти з колекції PlayStation Hits, серед яких:

  • Bloodborne —  389 UAH (-35%)
  • Detroit: Become Human — 599 UAH (-45%)
  • Horizon Zero Dawn. Complete Edition — 299 UAH (-50%)
  • Gran Turismo Sport — 389 UAH (-35%)
  • Last of Us. Оновлена ​​версія — 389 UAH (-35%)
  • Ratchet & Clank — 389 UAH (-35%)
  • God of War — 389 UAH (-35%)

Власників нової консолі PlayStation 5 також порадують знижки на свіжі релізи:

  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 1399 UAH (-17%)
  • Sackboy: A Big Adventure — 1699 UAH (-15%)
  • Demon’s Souls — 1999 UAH (-13%)
  • Nioh Collection — 1999 UAH (-13%)

Зазначимо, що навесні Sony представила нові кольори геймпадів DualSense — «Космічний червоний» та «Чорна ніч».

Джерело: Sony

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить