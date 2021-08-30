Sony PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу (30 серпня — 12 вересня)
Напередодні початку нового навчального року PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу в торгових мережах і роздрібних магазинах. Акція стартує 30 серпня й триватиме до 12 вересня.
Знижки до 50% отримали багато ігрових бестселерів, зокрема й хіти з колекції PlayStation Hits, серед яких:
- Bloodborne — 389 UAH (-35%)
- Detroit: Become Human — 599 UAH (-45%)
- Horizon Zero Dawn. Complete Edition — 299 UAH (-50%)
- Gran Turismo Sport — 389 UAH (-35%)
- Last of Us. Оновлена версія — 389 UAH (-35%)
- Ratchet & Clank — 389 UAH (-35%)
- God of War — 389 UAH (-35%)
Власників нової консолі PlayStation 5 також порадують знижки на свіжі релізи:
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 1399 UAH (-17%)
- Sackboy: A Big Adventure — 1699 UAH (-15%)
- Demon’s Souls — 1999 UAH (-13%)
- Nioh Collection — 1999 UAH (-13%)
Зазначимо, що навесні Sony представила нові кольори геймпадів DualSense — «Космічний червоний» та «Чорна ніч».
Джерело: Sony