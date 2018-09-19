Sony представила мини-консоль PlayStation Classic с двумя контроллерами и 20 играми. Продажи стартуют 3 декабря по цене $100

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Японская компания Sony решила присоединиться к тренду на миниконсоли в ретро-стиле и представила приставку PlayStation Classic. Она выглядит, как мини-версия оригинальной PlayStation, выпущенной почти 25 лет назад, содержит 20 предустановленных игр и стоит всего $100.

Мини-консоль PlayStation Classic на 45% компактнее своего прообраза, при этом она практически полностью повторяет его дизайн. В частности, на корпусе присутствуют кнопки Power и Reset с теми же функциями, а кнопка выброса диска позволяет сменить виртуальный образ.

В комплекте с приставкой идут USB- и HDMI-кабель, а также два контроллера, которые в свою очередь являются репликами оригинальных контроллеров Sony. А вот блок питания придется приобрести отдельно.

В список из 20 предустановленных игры входят Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3, Wild Arms и другие классические игры.

Продажи консоли PlayStation Classic стартуют 3 декабря 2018 года по цене $99,99 / 99,99 евро.

Источник: Sony