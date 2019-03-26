Sony провела стрим State of Play, в рамках которого анонсировала ряд новых игр
Компания Sony провела стрим State of Play — аналог Nintendo Direct, — в рамках которого анонсировала ряд новых проектов.
Отметим, что с помощью таких небольших шоу Sony намерена делать минорные анонсы. Первая трансляция более чем наполовину была посвящена VR-играм.
Crash Team Racing Nitro-Fueled
Тайтл-ремейк совмещает в себе осовремененные версии сразу двух игр — Crash Nitro Kart и Crash Team Racing. Ретро-скины, ретро-карты и ретро-трассы. Игра выходит 21 июня.
Анонс ReadySet Heroes
Игра описывается как dungeon crawler с мультиплеером и рандомно генерируемыми локациями. Две команды пользователей исследуют одни и те же уровни. Когда одна из них доберется до финиша, включается PvP.
Анонс Iron Man VR
В первом ролике игры нет геймплея, но судя по всему, Железным человеком предстоит управлять с видом от первого лица. По ходу кампании костюм разрешат модифицировать.
Релиз намечен на 2019 год. Для игры необходимы два контроллера PS Move.
No Man’s Sky идет в VR
Бесплатное обновление выйдет летом и появится как в Steam VR, так и на PS VR.
Blood & Truth выйдет 28 мая
VR-игра от London Studio обзавелась датой релиза и трейлером — с перестрелками, прыжками и головокружительными погонями.
Анонс Five Nights At Freddy’s VR
VR-ответвление популярной хоррор-серии выйдет весной 2019 года. Есть поддержка и PS Move, и DualShock 4. Помимо PS4, игра выйдет также в Steam VR.
Минутный трейлер грядущих PSVR-релизов
Concrete Genie выйдет осенью 2019 года
В игре будет VR-режим.
Очередной трейлер Mortal Kombat
Старая гвардия против молодых.
Observation выходит 21 мая
Научно-фантастический триллер, действие которого происходит на погибающей космической станции, обзавелся датой релиза и очередным трейлером.
Игроку предстоит взять на себя роль ИИ космической станции и помочь астронавту выжить. Релиз состоится на PS4 и ПК.
Сюжетный трейлер Days Gone
Игра выходит уже 26 апреля.
Источник: DTF