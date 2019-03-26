Sony провела стрим State of Play, в рамках которого анонсировала ряд новых игр

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Компания Sony провела стрим State of Play — аналог Nintendo Direct, — в рамках которого анонсировала ряд новых проектов.

Отметим, что с помощью таких небольших шоу Sony намерена делать минорные анонсы. Первая трансляция более чем наполовину была посвящена VR-играм.

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Тайтл-ремейк совмещает в себе осовремененные версии сразу двух игр — Crash Nitro Kart и Crash Team Racing. Ретро-скины, ретро-карты и ретро-трассы. Игра выходит 21 июня.

Анонс ReadySet Heroes

Игра описывается как dungeon crawler с мультиплеером и рандомно генерируемыми локациями. Две команды пользователей исследуют одни и те же уровни. Когда одна из них доберется до финиша, включается PvP.

Анонс Iron Man VR

В первом ролике игры нет геймплея, но судя по всему, Железным человеком предстоит управлять с видом от первого лица. По ходу кампании костюм разрешат модифицировать.

Релиз намечен на 2019 год. Для игры необходимы два контроллера PS Move.

No Man’s Sky идет в VR

Бесплатное обновление выйдет летом и появится как в Steam VR, так и на PS VR.

Blood & Truth выйдет 28 мая

VR-игра от London Studio обзавелась датой релиза и трейлером — с перестрелками, прыжками и головокружительными погонями.

Анонс Five Nights At Freddy’s VR

VR-ответвление популярной хоррор-серии выйдет весной 2019 года. Есть поддержка и PS Move, и DualShock 4. Помимо PS4, игра выйдет также в Steam VR.

Минутный трейлер грядущих PSVR-релизов

Concrete Genie выйдет осенью 2019 года

В игре будет VR-режим.

Очередной трейлер Mortal Kombat

Старая гвардия против молодых.

Observation выходит 21 мая

Научно-фантастический триллер, действие которого происходит на погибающей космической станции, обзавелся датой релиза и очередным трейлером.

Игроку предстоит взять на себя роль ИИ космической станции и помочь астронавту выжить. Релиз состоится на PS4 и ПК.

Сюжетный трейлер Days Gone

Игра выходит уже 26 апреля.

Источник: DTF