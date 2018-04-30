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Сооснователь Google Сергей Брин посвятил значительную часть ежегодного корпоративного письма ИИ
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Сооснователь Google Сергей Брин посвятил значительную часть ежегодного корпоративного письма ИИ

Сооснователь Google Сергей Брин посвятил значительную часть ежегодного корпоративного письма ИИ

Каждый год главы холдинга Alphabet, владеющего Google, — Ларри Пейдж и Сергей Брин — обращаются к своим сотрудникам через корпоративное письмо. В этот раз Брин уделил особое внимание развитию искусственного интеллекта.

По его словам, машинное обучение изобрели в сороковых годах прошлого века, вдохновившись исследованиями мозга, но эти изыскания остались «забытой сноской в истории информатики». Сегодня же технология «переживает ренессанс».

«Новая весна в развитии искусственного интеллекта — это самая значительная компьютерная разработка в моей жизни», — пишет сооснователь Google.

Свои слова Брин дополняет примерами того, где уже сейчас холдинг Alphabet использует машинное обучение: самоуправляемые автомобили распознают объекты, видеоролики на YouTube автоматически добавляют субтитры, ИИ диагностирует глазные заболевания и учится, переводя абзацы текста, написанного на разных языках. Все это стало возможным благодаря развитию «железа». Брин говорит, что процессоры, установленные ныне на серверах поискового гиганта, в миллион раз мощнее Pentium II, которые были на них изначально, и надеется, что когда-нибудь разработки Google позволят разогнать скорость квантовых компьютеров до числа гугол — 10100 операций с плавающей запятой в секунду.

После перечисления всех положительных результатов Брин отметил, что «такие мощные инструменты приносят с собой не только новые вопросы, которые предстоит решать компании в ближайшее время, но и ответственность». По его мнению, искусственный интеллект может начать непредсказуемо эволюционировать, научиться манипулировать людьми или лишить их рабочих мест.

«Как эти технологии повлияют на занятость в разных секторах? Как мы поймем, что происходит у них «под капотом»? Могут ли они манипулировать людьми? Они безопасны?», — вопрошает Брин.

Уже сегодня общество опасается ИИ: и речь идет не только о научно-фантастических сценариях, но и о вполне обыкновенных машинах с автопилотом.

«Опасения варьируются от страхов перед описанным в научной фантастике до вполне обычных вопросов по поводу правильности использования беспилотных автомобилей», — утверждает предприниматель.

При этом даже сами работники Google не уверены в том, что компания движется в верном направлении. Так, недавно многие подписали петицию против сотрудничества с Пентагоном (по этому договору Министерство обороны США сможет использовать ИИ для обучения дронов).

В то же время, в конце письма сооснователь Google не стал сгущать краски.

«Я думаю, что технология машинного обучения продолжит стремительно развиваться, а Alphabet останется лидером как в технологической, так и в этической эволюции», — подытожил свое обращение глава холдинга.

Источники: Naked Science, блог Alphabet

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