Создатели фильма Alita: Battle Angel о главной героине: «Это самый сложный цифровой персонаж из созданных нами»
Создатели фильма Alita: Battle Angel опубликовали ролик со съемок, посвященный работе над захватом движений главной героини — девушки-киборга, которую сыграла актриса Роза Салазар.
Отметим, что над персонажем трудилась новозеландская студия Weta Digital, известная по спецэффектам в «Аватаре», «Стражах Галактики 2» и «Властелине колец».
По словам сотрудников компании, Alita: Battle Angel — один из самых сложных их проектов, поскольку от аниматоров требовалось добиться максимального фотореализма. Все потому, что в отличие от, например, «Аватара», CG-героиня находится в реальном мире.
«Алита — это, пожалуй, самый сложный и детально проработанный цифровой персонаж из созданных нами, — подчеркивает Майк Козенс, руководитель отдела анимации Weta Digital. — Причем справиться с задачей мы могли только целиком записывая игру настоящего актера».
Сама Салазар призналась, что поначалу ей было нелегко привыкнуть к работе в специальном оборудовании — костюме с сенсорами и шлемом, на котором закреплены записывающие устройства, камеры и микрофоны.
Особое внимание художники уделили лицу Алиты.
«В первую очередь нужно было заставить зрителей поверить в реальность персонажа, снятого крупным планом», — отметил небезызвестный Джеймс Кэмерон, выступающий продюсером фильма.
При этом в экшн-сценах Weta Digital решили совместить записанное исполнение Салазар со специально созданной для сцены анимацией — чтобы «взять лучшее из обоих миров».
Напоследок отметим, что в Украине Alita: Battle Angel выйдет в прокат 14 февраля 2019 года под названием «Аліта: Бойовий ангел«. Бюджет кинокартины составил $200 млн.
Источник: DTF