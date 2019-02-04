Создатели фильма Alita: Battle Angel о главной героине: «Это самый сложный цифровой персонаж из созданных нами»

Сама Салазар призналась, что поначалу ей было нелегко привыкнуть к работе в специальном оборудовании — костюме с сенсорами и шлемом, на котором закреплены записывающие устройства, камеры и микрофоны.

Особое внимание художники уделили лицу Алиты.

«В первую очередь нужно было заставить зрителей поверить в реальность персонажа, снятого крупным планом», — отметил небезызвестный Джеймс Кэмерон, выступающий продюсером фильма.

При этом в экшн-сценах Weta Digital решили совместить записанное исполнение Салазар со специально созданной для сцены анимацией — чтобы «взять лучшее из обоих миров».

Напоследок отметим, что в Украине Alita: Battle Angel выйдет в прокат 14 февраля 2019 года под названием «Аліта: Бойовий ангел«. Бюджет кинокартины составил $200 млн.

Источник: DTF