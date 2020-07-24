Создатели фильма ужасов The New Mutants / «Новые мутанты» подтвердили августовскую дату релиза и показали два новых видео

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На фоне масштабного переноса кинопремьер Disney просто удивительно, что супергеройский фильм The New Mutants / «Новые мутанты» сохранил дату релиза 28 августа 2020 года. По всей видимости дело в том, что это именно тот фильм, которым не жалко пожертвовать в актуальных условиях.

Если картина не сможет окупить себя, то 20th Century Fox и Marvel Entertainment объяснят это производственным адом (фильм сняли еще в 2017 году и должны были выпустить на экраны в 2018 году, но потом пять раз переносили премьеру), если же «Новые мутанты», что называется, «выстрелят» в условиях недостатка свежих блокбастеров, то студия окажется в финансовом выигрыше.

На проходящем в данный момент онлайн-мероприятии [email protected] создатели картины не только подтвердили дату премьеры, но и показали очередной трейлер и первые две минуты фильма:





Судя по новым роликам, у «Новых мутантов» действительно может получиться заслужить благосклонность публики.

Напомним, что фильм рассказывает о пяти молодых мутантах из вселенной Людей Икс / X-Men от Marvel, которые попадают в мрачную лечебницу, где их должны научить обращаться со сверхспособностями.

Режиссером и сценаристом картины выступил Джош Бун,в актерском составе засветились известные молодые актеры Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Чарли Хитон («Очень странные дела»), Аня Тейлор-Джой («Морган»), Генри Зага («13 причин почему») и Блю Хант («Первородные»).

Источник: Polygon