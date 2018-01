Создатели комедии “Реальные упыри” снимут сериал про вампиров на основе фильма, в работе также спин-офф “We’re Wolves” и сериал “Wellington Paranormal”

Фильм “What We Do in the Shadows” / “Реальные упыри” не прошел мимо ценителей черного юмора благодаря необычному псевдодокументальному формату и отличной игре новозеландских актеров Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, которые по совместительству оказались сценаристами и режиссерами картины. В свое время авторы пообещали расширить придуманную ими вселенную нечисти, живущей в современном мире, рядом спин-оффов, однако теперь стало известно о развитии основной линии – телеканал FX заказал создателям пилотный эпизод сериала по “Реальным упырям”.

Сценарий пилотного эпизода напишет Джемейн Клемент (Владислав), а режиссером выступит Тайка Вайтити (Виаго), который после выхода “Реальных упырей” в 2014 году успел засветиться в качестве режиссера в таком блокбастере от Marvel, как “Thor: Ragnarok” / “Тор: Рагнарёк”. Оба автора также приписаны к будущему проекту как исполнительные продюсеры вместе со Скоттом Рудиным, Полом Симмсом, Гарреттом Башем и Эли Бушем.

Действие сериала перенесется из Новой Зеландии в США, каждая серия будет идти порядка получаса, а главные роли исполнят Кейван Новак, Мэтт Берри, Наташа Диметриу и Харви Гиллен. Детали сюжета пока неизвестны, но скорее всего нас ждет очередные приключения вампиров в современном мире.

Отметим, что помимо неназванного пока сериала в работе у авторов находится полнометражный спин-офф первого фильма “We’re Wolves” / “Мы — волки” об оборотнях, а также сериал “Wellington Paranormal” / “Паранормальный Веллингтон” о полицейских Майке Миноуге и Карен О’Лири, которые постоянно сталкиваются с нечистью.

