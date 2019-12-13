Создатели сериала Sherlock сняли мини-сериал Dracula / «Дракула» для Netflix и BBC One [трейлер]

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Стивен Моффат и Марк Гэтисс, создатели великолепного британского сериала Sherlock с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, представили тизер своего нового проекта Dracula / «Дракула». Мини-сериал из трех серий по 1,5 часа каждая выйдет практически одновременно в начале следующего года на Netflix и BBC One.

Сериал снят на основе одноименного романа Брэма Стокера, события в котором разворачиваются в самом конце XIX века в Лондоне. Первая серия получила название «The Rules of the Beast» / «Правила зверя», вторая — «Blood Vessel» / «Кровавое судно» и третья — «The Dark Compass» / «Темный компас».

Роль графа Дракулы сыграет 52-летний датский актер Клас Банг («Квадрат», «Девушка, которая застряла в паутине»), также в сериале снимутся Джон Хеффернан («Корона»), Долли Уэллс, Джоанна Скэнлан, Морфидд Кларк, Марк Гэтисс и др.





Премьера сериала Dracula / «Дракула» на британском канале BBC One состоится 1, 2 и 3 января 2020 года (по серии в день), а на платформе Netflix все три серии появятся одновременно 4 января 2020 года.

Источник: EW