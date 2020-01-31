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Square Enix опубликовала музыкальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала музыкальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала музыкальный трейлер ремейка Final Fantasy VII


Разработчики из студии Square Enix опубликовали новый трейлер грядущего ремейка Final Fantasy VII, в котором показали множество новых кадров из кат-сцен с различными ключевыми персонажами и несколько геймплейных моментов.

Трейлер на английском.

Трейлер на японском.

Стоит отметить, что значительная часть видео проигрывается под музыкальную композицию Hollow, которую написал композитор франшизы Final Fantasy Нобуо Уэмацу, а исполнил Йош Морита из группы Survive Said The Prophet.

Ролик о создании композиции Hollow.

Изначально первый эпизод ремейка Final Fantasy VII должен был выйти 3 марта, однако в январе релиз отложили до 10 апреля.

Ремейк будет эксклюзивом PS4 ровно год, и пока неясно, сколько его эпизодов успеет выйти до этого времени.

Источник: DTF

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