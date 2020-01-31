Square Enix опубликовала музыкальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Разработчики из студии Square Enix опубликовали новый трейлер грядущего ремейка Final Fantasy VII, в котором показали множество новых кадров из кат-сцен с различными ключевыми персонажами и несколько геймплейных моментов.
Трейлер на английском.
Трейлер на японском.
Стоит отметить, что значительная часть видео проигрывается под музыкальную композицию Hollow, которую написал композитор франшизы Final Fantasy Нобуо Уэмацу, а исполнил Йош Морита из группы Survive Said The Prophet.
Ролик о создании композиции Hollow.
Изначально первый эпизод ремейка Final Fantasy VII должен был выйти 3 марта, однако в январе релиз отложили до 10 апреля.
Ремейк будет эксклюзивом PS4 ровно год, и пока неясно, сколько его эпизодов успеет выйти до этого времени.
Источник: DTF