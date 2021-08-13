Start11 возвращает «ламповый» Пуск в Windows 11

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Stardock вернулся с очередным приложением, которое меняет внешний вид меню «Пуск» Windows. На этот раз для Windows 11, которая все еще находится в бете (только вчера вышли новые сборки в каналах Dev и Beta). Новая утилита под названием Start11 возвращает классический, «ламповый» вид меню «Пуск» в Windows 11.

«Эта первая бета-версия предназначена для возвращения некоторых утраченных функций в текущем меню «Пуск» Windows 11. В планах у нас много интересных новых функций, которые сделают меню «Пуск» не только более доступным, но и более функциональным для компаний и опытных пользователей». Брэд Уорделл, генеральный директор Stardock

Start11 включает настраиваемый UI, который будет поддерживать будущие варианты оформления меню «Пуск». В предыдущей версии утилиты Start10 разработчики ограничились возвращением классического меню «Пуск» из Windows 7 в Windows 10, но в Start11 они решили пойти еще дальше в направлении расширения функциональных возможностей.

По словам Брэда Уорделла, в Start11 планируется реализовать множество разных идей, таких как «концепция страниц, вкладок, минимализм и функции для корпоративных клиентов»

Бета-версия Start11 предлагается по цене 4,99 доллара — она позволяет выбирать между меню «Пуск» в стиле Windows 7 или более современным, возвращающим некоторые из классических стилей и функций меню «Пуск».