Start11 возвращает «ламповый» Пуск в Windows 11
Stardock вернулся с очередным приложением, которое меняет внешний вид меню «Пуск» Windows. На этот раз для Windows 11, которая все еще находится в бете (только вчера вышли новые сборки в каналах Dev и Beta). Новая утилита под названием Start11 возвращает классический, «ламповый» вид меню «Пуск» в Windows 11.
«Эта первая бета-версия предназначена для возвращения некоторых утраченных функций в текущем меню «Пуск» Windows 11. В планах у нас много интересных новых функций, которые сделают меню «Пуск» не только более доступным, но и более функциональным для компаний и опытных пользователей».
Брэд Уорделл,
генеральный директор Stardock
Start11 включает настраиваемый UI, который будет поддерживать будущие варианты оформления меню «Пуск». В предыдущей версии утилиты Start10 разработчики ограничились возвращением классического меню «Пуск» из Windows 7 в Windows 10, но в Start11 они решили пойти еще дальше в направлении расширения функциональных возможностей.
По словам Брэда Уорделла, в Start11 планируется реализовать множество разных идей, таких как «концепция страниц, вкладок, минимализм и функции для корпоративных клиентов»
Бета-версия Start11 предлагается по цене 4,99 доллара — она позволяет выбирать между меню «Пуск» в стиле Windows 7 или более современным, возвращающим некоторые из классических стилей и функций меню «Пуск».