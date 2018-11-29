Стартап DroneSeed займется восстановлением лесных насаждений при помощи дронов

Значение деревьев для климата планеты и для человека в частности сложно переоценить. Они ежегодно поглощают около 30% углекислого газа, попадающего в атмосферу, и выделяют кислород. Очевидно, что чем больше деревьев на Земле, тем всем будет лучше. Но самостоятельно лес растет очень долго, поэтому практически в любой стране мира особое внимание уделяется искусственной высадке деревьев, их сохранению и восстановлению после плановой и лечебной вырубки, а также после пожаров и других стихийных бедствий.

При этом восстановление лесов — дело крайне трудоемкое, требующее зачастую не только технических, но и больших человеческих ресурсов. Самая распространенная стратегия лесонасаждения — когда люди вручную сажают саженцы на выбранных участках, тянущихся километрами. Найти желающих выполнять этот тяжелый труд непросто. Кроме того, после пожаров и вырубки землю необходимо засеивать как можно быстрее, иначе на ней вырастут сорняки — но подготовить огромное количество саженцев за небольшой промежуток времени достаточно сложно.

В качестве временной меры лесные хозяйства при помощи вертолетов распыляют над пустырями гербициды, а затем засеивают их быстро растущей травой. Однако полеты на вертолетах над лесом — крайне опасное занятие, поскольку пилотам приходится снижаться до 30 метров и ниже и выполнять сложные маневры. В Соединенных Штатах в ходе восстановления лесопосадок ежегодно происходит до 100 крушений вертолетов.

Решением может стать умная техника, как раз и предназначенная для выполнения тяжелой, скучной и опасной работы. В начале этого года стартап DroneSeed получил лицензию Управления по гражданской авиации США (FAA) на беспилотные полеты одноименного автономного аппарата весом свыше 25 кг, несущего на борту 23 литра гербицидов, механизмы для распыления семян, комплект многоспектральных камер и лидар.

Как сообщается, компания не изготавливает дроны с нуля, а покупает, оборудует и программирует их, наделяя беспилотники способностью летать группами по пять единиц над выжженной территорией, наносить ее на 3D-карту с точностью до миллиметра, включая объекты и виды растений, и при помощи машинного обучения определять наилучшие места для посадки деревьев. Затем дроны распыляют над выбранными участками тщательно подобранные смеси из питательных веществ и семян.

Инженеры отмечают, что БПЛА справляются со спасением лесов гораздо дешевле, эффективнее и безопаснее, нежели вертолеты. Каждый дрон может высаживать по 800 семян в час и на одном заряде аккумулятора (около полутора часов) обрабатывать площадь в 0,4 гектара.

Несмотря на относительно небольшой интерес инвесторов — лесонасаждение не самая привлекательная отрасль для вложения капитала, — DroneSeed уже подписала несколько крупных контрактов и готова приступить к работе со следующего сезона.

«Эта технология не спасет нас от пожаров, но, по крайней мере, позволит нам быстро восстанавливать насаждения. Учитывая тот факт, что вследствие климатических изменений лесные пожары будут происходить все чаще и при этом становиться более разрушительными, дроны DroneSeed придутся как нельзя кстати», — подытожили в TechCrunch.

Источники: hightech.plus, TechCrunch