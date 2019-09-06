Стартап Gateway Foundation объявил о намерении ввести в эксплуатацию космический отель к 2025 году

Стартап Gateway Foundation объявил о намерении ввести в эксплуатацию космический отель Von Braun, идею которого компания позаимствовала у Вернера фон Брауна, конструктора ракетно-космической техники, который описал орбитальный отель-колесо в 1950-х. В честь него и назван проект заведения — Von Braun Space Station.

По замыслу инженеров, первый космический отель будет больше похож на круизный лайнер, чем на станцию из научно-фантастических фильмов. В нем будет все, чтобы постоялец чувствовал себя комфортно: искусственная гравитация, рестораны, бары, кинотеатры, спортзалы, конференц-залы, «ламповые» земные интерьеры. А также незабываемый вид на Землю из комнат со всеми удобствами.

«Со временем полеты в космос станут еще одним вариантом для отпуска, как кругосветное путешествие или поездка в Disney World, — считает Тим Алаторре, старший архитектор проекта. — Цель Gateway Foundation — к 2025 году ввести в эксплуатацию космический отель, который еженедельно будет принимать сотню новых туристов. Хотя сейчас стоимость космических запусков настолько высока, что в представлении большинства людей космический туризм будет доступен только для самых богатых, и так, с моей точки зрения, действительно будет в ближайшие несколько лет, Gateway Foundation ставит перед собой задачу сделать туристическое пребывание в космосе доступным для каждого».

Как сообщается, в основе отеля будет лежать та же модульная технология, что и у МКС, но есть и отличие: искусственная гравитация. Такую концепцию предложил в середине прошлого века фон Браун. Станция будет состоять из колеса диаметром 190 м, которое, вращаясь, создаст силу притяжения, сравнимую с гравитацией на Луне. На ободе этого колеса разместятся 24 соединенных между собой отсека площадью 500 м² каждый. В них будут находиться как жилые помещения, в частности, гостиничные номера и различные развлекательные заведения, так и технические, к примеру, комнаты с оборудованием и космические лаборатории, которые администрация Von Braun Space Station планирует сдавать в аренду научным организациям, пишет Dezeen.

Отдельно Алаторре подчеркивает, что благодаря искусственной гравитации космические туристы не столкнутся с трудностями, которые испытывают обитатели МКС, и смогут передвигаться, пить, есть, ходить в туалет и принимать душ практически так же, как на Земле. Всего на станции, по оценкам проектировщиков, сможет разместиться около 400 человек, включая обслуживающий персонал.

Интересно, что дизайнеры Von Braun планируют всеми силами избежать футуристического «недружелюбного», «стерильного» оформления в духе «Космической одиссей 2001 года» Стэнли Кубрика и собираются украсить станцию в стиле обычного земного отеля класса люкс, задействовав для этого «материалы, напоминающие природную древесину и камень, текстурированные поверхности, ткани, теплые освещение и тона».

Напоследок отметим, что после запуска первой орбитальной гостиницы в Gateway Foundation намерены начать строительство еще большей станции The Gateway, рассчитанной на 1400 человек, которая станет уже настоящим космический городом, а также перевалочном пунктом для тех, кто отправляется на Луну и Марс.

Источник: hightech.plus