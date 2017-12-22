Стартовала новогодняя распродажа “2017 Xbox Countdown Sale” со скидками до 65% на игры для консолей Xbox One и Xbox 360

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После старта новогодних распродаж на Steam для ПК и PS Store для приставок Sony не смог остаться в стороне от праздничных скидок и Microsoft с магазином контента для консолей Xbox.

Распродажа “2017 Xbox Countdown Sale” продлится с 22 декабря по 31 декабря 2017 года, в ее рамках владельцам консолей Xbox One и Xbox 360 предлагается приобрести более 650 игр и дополнений со скидкой до 65%. При этом кроме постоянных акций также будет доступны ежедневные промоакции Daily Deal.

Обладатели статуса Xbox Live Gold получат дополнительную скидку в размере 10%, которая будет применяться к акционной стоимости. Для тех, кто еще не покупал “золотой статус” на постоянной основе, его могут предложить на пробу всего за $1 в месяц.

Список доступных в рамках акции “2017 Xbox Countdown Sale” игр можно найти по следующей ссылке.

Источник: Xbox