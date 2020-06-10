Стартовали продажи игрового контроллера Razer Kishi стоимостью $80, который превращает смартфон в игровую консоль
Сегодня стартовали продажи игрового контроллера Razer Kishi для Android-смартфонов стоимостью $80, версия для моделей iPhone поступит в продажу до конца текущего лета. Это далеко не первый контроллер для любителей мобильного гейминга, однако один из самых продвинутых.
Контроллер подключается напрямую к разъему смартфона USB-C или Lightning, что исключает задержку ввода команд по сравнению с беспроводными моделями. Благодаря функции pass-through charging к смартфону можно подключить зарядное устройство, не отрываясь от игры. После подключения Razer Kishi геймер получает практически полноценную мобильную консоль с аппаратными органами управления, привычными для игровых геймпадов.
Так, здесь можно найти два аналоговых стика с функцией нажатия, 8-позиционную крестовину D-pad, 4-кнопочную крестовину, пару триггеров и несколько функциональных клавиш. С подобным набором органов управления играть становится намного комфортнее, осообенно если речь идет о современных играх со сложным управлением.
Отметим, что модель Razer Kishi была представлена на CES 2020.
Источник: Razer