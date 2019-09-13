Steam обновил алгоритмы рекомендации игр, чтобы пользователи видели более разнообразный контент





Компания Valve обновила алгоритмы рекомендации игр в Steam, чтобы онлайн-магазин более точно показывал игры по выбранным меткам в ленте рекомендаций, а также в разделах «Похожие товары» и «Рекомендуемые для вас».

Раньше, когда пользователи искали игры в ленте рекомендаций внизу домашней страницы или в разделе «Похожие товары», они видели не слишком много разнообразных игр. Судя по отзывам пользователей, раздел «Рекомендуемые для вас» в основном показывал наиболее популярные игры и практически не учитывал личные предпочтения.

В результате исследования алгоритмов оказалось, что самые популярные игры, список которых меняется нечасто, слишком сильно влияли на раздел ленты рекомендаций с похожими метками. В отдельных случаях популярность подсчитывалась по слишком узкому промежутку времени, отчего некоторые игры получали не совсем справедливое преимущество.

Разработчики Steam исправили эти и другие ошибки, изменили механизм рекомендаций и отображение игр в соответствующих разделах магазина и на несколько недель открыли доступ к обновлённой системе 5% пользователей. В итоге «Рекомендуемые для вас» продукты стали реже включать в себя популярные игры и чаще — подходящие лично покупателям. Оказалось, что пользователи в экспериментальной группе проходили по ссылкам-рекомендациям почти на 15% больше, чем обычно, число посещений уникальных игр увеличилось на 75%, а число посещений страниц игр — на 48%.

В результате разработчики Steam признали эксперимент удачным и открыли обновленную систему для всех пользователей. По их словам, эксперименты над рекомендательной системой продолжатся, чтобы улучшить ее, а также изучать новые способы связывать пользователей с интересными им играми. В качестве одного из примеров таких нововведений разработчики назвали экспериментальный интерактивный советник, который помогает найти интересные игры, основываясь на статистике и предпочтениях игрока.

Напомним, что недавно Valve показала обновленную библиотеку Steam, бета-тест нового дизайна стартует уже 17 сентября 2019 года.

Источник: Steam