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Steam обновил алгоритмы рекомендации игр, чтобы пользователи видели более разнообразный контент

Steam обновил алгоритмы рекомендации игр, чтобы пользователи видели более разнообразный контент

Steam обновил алгоритмы рекомендации игр, чтобы пользователи видели более разнообразный контент


Компания Valve обновила алгоритмы рекомендации игр в Steam, чтобы онлайн-магазин более точно показывал игры по выбранным меткам в ленте рекомендаций, а также в разделах «Похожие товары» и «Рекомендуемые для вас».

Раньше, когда пользователи искали игры в ленте рекомендаций внизу домашней страницы или в разделе «Похожие товары», они видели не слишком много разнообразных игр. Судя по отзывам пользователей, раздел «Рекомендуемые для вас» в основном показывал наиболее популярные игры и практически не учитывал личные предпочтения.

В результате исследования алгоритмов оказалось, что самые популярные игры, список которых меняется нечасто, слишком сильно влияли на раздел ленты рекомендаций с похожими метками. В отдельных случаях популярность подсчитывалась по слишком узкому промежутку времени, отчего некоторые игры получали не совсем справедливое преимущество.

Разработчики Steam исправили эти и другие ошибки, изменили механизм рекомендаций и отображение игр в соответствующих разделах магазина и на несколько недель открыли доступ к обновлённой системе 5% пользователей. В итоге «Рекомендуемые для вас» продукты стали реже включать в себя популярные игры и чаще — подходящие лично покупателям. Оказалось, что пользователи в экспериментальной группе проходили по ссылкам-рекомендациям почти на 15% больше, чем обычно, число посещений уникальных игр увеличилось на 75%, а число посещений страниц игр — на 48%.

В результате разработчики Steam признали эксперимент удачным и открыли обновленную систему для всех пользователей. По их словам, эксперименты над рекомендательной системой продолжатся, чтобы улучшить ее, а также изучать новые способы связывать пользователей с интересными им играми. В качестве одного из примеров таких нововведений разработчики назвали экспериментальный интерактивный советник, который помогает найти интересные игры, основываясь на статистике и предпочтениях игрока.

Напомним, что недавно Valve показала обновленную библиотеку Steam, бета-тест нового дизайна стартует уже 17 сентября 2019 года.

Источник: Steam

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