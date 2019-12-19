Steam объявил «Зимнюю распродажу» со скидками, жетонами и заданиями, она продлится до 2 января

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После Epic Games Store «Зимнюю распродажу» запустил и его главный конкурент Steam. В этом году игроки получат не только скидки, но и праздничные задания и жетоны, которые можно потратить на отдельные товары.

Праздничные жетоны можно получить за покупки в Steam и затем потратить их на новые предметы с праздничного рынка, например купоны зимней распродажи, новые стикеры для чата, новые эффекты комнаты чата и т.д.

Помимо покупок жетоны можно заработать за выполнение праздничных заданий. Несколько заданий будут доступны с первого дня зимней распродажи, и каждый последующий день к списку будет добавляться еще одно новое задание.

Отметим, что «Зимняя распродажа» в Steam закончится 2 января 2020 года в 20:00 по киевскому времени.

Источник: Steam