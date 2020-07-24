Steam представил лучшие новые игры июня, в лидеры вышли проекты Electronic Arts и Quantic Dream
Цифровой магазин Steam представил очередной рейтинг лучших новинок июня, в который попали 20 лучших продуктов по объему выручки за первые две недели после выпуска, а также 5 бесплатных игр с наибольшим числом уникальных игроков.
В лидеры вырвалась Electronic Arts, сразу восемь игр которой попали в рейтинг (Battlefield V, Command & Conquer Remastered Collection, Crysis 3, Dragon Age Инквизиция, Need for Speed Heat, The Sims 4, STAR WARS Battlefront II и Titanfall 2). В июньскую двадцатку также вошли DICE, Maxis, BioWare, Crytek и Respawn. Помимо EA в июне также хорошо выступила студия Quantic Dream, занявшая два места своими сюжетными хитами Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls.
Sea of Thieves
Microsoft Game Studios (США)
Crysis® 3
Crytek (Германия)
Dragon Age™ Инквизиция
BioWare (Канада)
Need for Speed™ Heat
Ghost Games (Швеция)
Command & Conquer™ Remastered Collection
Petroglyph и Lemon Sky Studios (США и Малайзия)
Satisfactory
Coffee Stain Studios (Швеция)
Battlefield™ V
DICE (Швеция)
Journey
thatgamecompany (США)
STAR WARS™ Battlefront™ II
DICE (Швеция)
Persona 4 Golden
ATLUS (США)
Torchlight III
Echtra Inc. (США)
Griftlands
Klei Entertainment (Канада)
Desperados III
Mimimi Games (Германия)
Hardspace: Shipbreaker
Blackbird Interactive (Канада)
Beyond: Two Souls
Quantic Dream (Франция)
Detroit: Become Human
Quantic Dream (Франция)
Outer Wilds
Mobius Digital (США)
The Sims™ 4
Maxis (США)
Titanfall® 2
Respawn Entertainment (США)
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated
Purple Lamp Studios (Австрия)
5 лучших бесплатных игр мая, отсортированных по числу уникальных игроков:
Unfortunate Spacemen
Geoff ‘Zag’ Keene (Новая Зеландия)
Cyber Hunter
NetEase Games (Китай)
Crafting Idle Clicker
Bling Bling Games GmbH (Германия)
Bomb Bots Arena
Tiny Roar (Нидерланды)
ドラゴンクエストライバルズ
Square Enix (Япония)
Списки лучших новинок за предыдущие месяцы можно найти по следующей ссылке.
Источник: Steam