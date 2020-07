Steam представил лучшие новые игры июня, в лидеры вышли проекты Electronic Arts и Quantic Dream

Цифровой магазин Steam представил очередной рейтинг лучших новинок июня, в который попали 20 лучших продуктов по объему выручки за первые две недели после выпуска, а также 5 бесплатных игр с наибольшим числом уникальных игроков.

В лидеры вырвалась Electronic Arts, сразу восемь игр которой попали в рейтинг (Battlefield V, Command & Conquer Remastered Collection, Crysis 3, Dragon Age Инквизиция, Need for Speed Heat, The Sims 4, STAR WARS Battlefront II и Titanfall 2). В июньскую двадцатку также вошли DICE, Maxis, BioWare, Crytek и Respawn. Помимо EA в июне также хорошо выступила студия Quantic Dream, занявшая два места своими сюжетными хитами Detroit: Become Human и Beyond: Two Souls.

Лучшие новинки июня, отсортированные по дате выпуска (список также доступен по ссылке):



Sea of Thieves

Microsoft Game Studios (США)



Crysis® 3

Crytek (Германия)



Dragon Age™ Инквизиция

BioWare (Канада)



Need for Speed™ Heat

Ghost Games (Швеция)



Command & Conquer™ Remastered Collection

Petroglyph и Lemon Sky Studios (США и Малайзия)



Satisfactory

Coffee Stain Studios (Швеция)



Battlefield™ V

DICE (Швеция)



Journey

thatgamecompany (США)



STAR WARS™ Battlefront™ II

DICE (Швеция)



Persona 4 Golden

ATLUS (США)



Torchlight III

Echtra Inc. (США)



Griftlands

Klei Entertainment (Канада)



Desperados III

Mimimi Games (Германия)



Hardspace: Shipbreaker

Blackbird Interactive (Канада)



Beyond: Two Souls

Quantic Dream (Франция)



Detroit: Become Human

Quantic Dream (Франция)



Outer Wilds

Mobius Digital (США)



The Sims™ 4

Maxis (США)



Titanfall® 2

Respawn Entertainment (США)



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated

Purple Lamp Studios (Австрия)

5 лучших бесплатных игр мая, отсортированных по числу уникальных игроков:



Unfortunate Spacemen

Geoff ‘Zag’ Keene (Новая Зеландия)



Cyber Hunter

NetEase Games (Китай)



Crafting Idle Clicker

Bling Bling Games GmbH (Германия)



Bomb Bots Arena

Tiny Roar (Нидерланды)



ドラゴンクエストライバルズ

Square Enix (Япония)

Списки лучших новинок за предыдущие месяцы можно найти по следующей ссылке.

Источник: Steam