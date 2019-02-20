Steam убрал раздел «Видео» из главного меню и собирается удалить из магазина весь «неигровой» видеоконтент

Сегодня компания Valve разместила на сайте Steam официальное заявление об изменениях в видеоконтенте сервиса. Как становится понятно из текста релиза, под этим термином компания подразумевает удаление из Steam видео, которые напрямую не связаны с играми и другие изменения в этом направлении.

Полностью заявление Valve выглядит следующим образом:

«На протяжении нескольких последних лет мы работали над расширением функциональности Steam, которая выходила бы за пределы игр и программного обеспечения. В рамках этого расширения была создана видеоплатформа, на которой присутствовал разнообразный платный и бесплатный видеоконтент.

Когда мы изучили, что же пользователи Steam смотрят на этой платформе, мы осознали, что должны сфокусировать свои усилия на контенте, который был бы напрямую связан с играми и приложениями, который продаются в нашем сервисе.

В рамках нового направления развития, мы исключаем раздел «Видео» из основного меню Steam. В то же время мы ожидаем, что заинтересованные в таком контенте пользователи смогут найти его с помощью страниц игр и видео, который связаны с данными видео, а также путем поиска, тегов, рекомендаций и т.д.

В следующие несколько недель мы удалим определенное количество «неигровых» видео и они больше не будут доступны для покупки. Весь видеоконтент, приобретенный пользователями Steam до этого момента, останется доступным в их библиотеках.»