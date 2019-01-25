Стив Рабучин: «Amazon делает бычью ставку на Alexa»
Голосовой помощник Alexa — главная ставка корпорации Джеффа Безоса на потребительском рынке. В Amazon убеждены, что понятливый голосовой интерфейс способен фундаментально изменить взаимодействие людей с умными устройствами и стать неотъемлемой частью повседневной жизни.
То, что развитию Alexa в Amazon отдают наивысший приоритет, красноречиво подтверждает число привлеченных к проекту сотрудников. Их «около 10 000», заявил вице-президент корпорации Стив Рабучин.
«Цифра точна. Мы очень «по-бычьи» ставим на голос в будущем, — отметил Рабучин, употребив биржевой сленг. — Мы хотим, чтобы количество умений Alexa, хотя в сравнении с конкурентами она и так хороша, было намного, намного больше; чтобы голосовой помощник стал более интерактивным, общительным и все время совершенствовался».
Также вице-президент Amazon рассказал об основных направлениях работы гигантской команды. Первое — увеличение числа всевозможных навыков голосового помощника. Второе — развитие способности Alexa отвечать на вопросы. Расширением ее «знаний», по словам Рабучин, занята «большая часть» из 10 000 сотрудников подразделения. Их задача — непрерывно тренировать алгоритмы в режиме «вопрос-ответ».
Третье направление — построение «личности» Alexa. Как выяснили в Amazon, пользователи далеко не всегда хотят от голосового помощника ответов по делу. Иногда людям хочется просто с ним поболтать.
«С самого начала у нас было видение Alexa в качестве компаньона, с которым можно просто поговорить», — указал вице-президент Amazon.
Источник: hightech.plus, Digital Trends
- По состоянию на сегодняшний день в мире продано 100 млн устройств, в которых реализована поддержка голосового помощника от Amazon.
- Число пользователей, владеющих несколькими устройствами c поддержкой Alexa, за последний год более чем удвоилось.