Стример Ninja подписал рекламный контракт с Adidas (ждем розово-голубые кроссовки и «трехполосные» скины для Fortnite)





Самый популярный Fortnite-стример Тайлер «Ninja» Блевинс подписал рекламный контракт с Adidas. Этот договор стал первым индивидуальным сотрудничеством с профессиональным геймером для немецкого производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря, хотя спонсорством киберспортивных команд компания все же занималась.

Соглашение рассчитано на несколько лет, при этом в Adidas подчеркнули, что его результатом станут как физические, так и виртуальные предметы. Сам Ninja посоветовал своим поклонникам включить воображение, чтобы представить, что именно это будут за продукты. Вряд ли мы сильно ошибемся, если предположим, что это будет линейка одежды и кроссовок с индивидуальным дизайном стримера, а также скины и другие виртуальные предметы для Fortnite.

Отметим, что для Тайлера «Ninja» Блевинса это далеко не первый рекламный контракт с крупными брендами. Он несколько лет сотрудничает с Samsung и Red Bull, а также получает солидные суммы от YouTube и других компаний за эксклюзивные стримы (к примеру, порядка $1 млн от EA за стрим «королевской битвы» Apex Legends в первые часы после релиза).

Напомним, что недавно Ninja объявил об уходе с Twitch на платформу Mixer, принадлежащую Microsoft. Всего за пять дней после ухода ему удалось собрать 1 млн подписчиков в новом сервисе.

Источник: The Verge