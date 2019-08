Стримеры раскритиковали Mixer за «сексистские» и «чрезмерно суровые» требования к одежде

Mixer, стриминговую платформу Microsoft, обвинили в сексизме из-за запрета декольте и одежды с открытыми плечами без бретелек на трансляциях для семей и подростков.

Как сообщается, волна критики обрушилась на сервис после стрима, который провел руководитель Mixer Мэтт Сальсаменди после эксклюзивной сделки с Тайлером «Ninja» Блевинсом. В ходе трансляции глава Mixer прокомментировал проблему с соблюдением правил на Twitch — и отметил, что платформа Microsoft не будет испытывать подобных трудностей благодаря максимально объективным и понятным требованиям.

Mixer CEO @MattSalsamendi on Twitch moderation "Twitch has struggled with enforcement for a long time..one thing we did early on was make our rules of conduct as clear and objective as possible. you know if you're doing something right or wrong, there's not really a grey area." pic.twitter.com/vhQM52bXWO — Rod Breslau (@Slasher) August 2, 2019

После этого киберспортивный журналист Род Бреслоу, ряд СМИ и западных стримеров обратили внимание на то, что на Mixer для каждой категории трансляций (всего их три: «Для семейного просмотра», «Для подростков» и «18+») установлены свои ограничения на носимую одежду:

Стримы «для семейного просмотра» — в них одежда стримера (а также тех, кто оказался в кадре) должна покрывать всю область ниже плеч. Одежда без лямок или бретелек, если она не покрывает плечи, запрещена;

«Для подростков» — допускается не слишком большой вырез, но б о́ льшая часть тела по-прежнему должна быть закрыта. Без лямок с открытыми плечами — нельзя;

льшая часть тела по-прежнему должна быть закрыта. Без лямок с открытыми плечами — нельзя; «18+» — область бюста должна быть закрыта. Укороченные футболки и прочие похожие предметы одежды — разрешены. Одежда без лямок допускается, если камера показывает тело ниже плеч в том числе. Спортивная и купальная одежда допускаются в подходящих ситуациях (в тренажерном зале или на пляже, в бассейне).

Многие раскритиковали эти правила и назвали их архаичными и сексистскими.

Mixer's clothing guidelines looks like it was written by a guy with an agenda against "titty streamers." pic.twitter.com/0dMqXy6EuQ — Mia (@SleepyMia145) August 2, 2019

«Требования Mixer к одежде выглядят так, будто их написал человек, настроенный против «грудастых стримеров»».

Just checking in to let everyone know by Mixer’s standards the meet and greets at Disney for Ariel, Moana, and Jasmine are 18+ Have a good day!! — Luxie🍀✨ (@LuxieGames) August 3, 2019

«Просто чтобы все понимали — если судить по стандартам Mixer, то мультфильмы Disney о Русалочке, Моане и Жасмин могут смотреть только зрители старше 18 лет. Хорошего дня!».

I love it when people dig up a picture of me in a sweater to prove I have clothes that fully cover my chest. Because, y'know, I'm supposed to stream in a sweater in the summer in the desert of fucking New Mexico to fit @Mixer's archaic dress guidelines. — Adelaide Gardner (@ohadelaide) August 3, 2019

«По их мнению, я должна стримить в свитере летом в чертовом Нью-Мексико?».

ok so im reading about the mixer clothing rules and i am honestly dying lol what is with this weird shit about strapless tops not being "family friendly"??? anyone who actually thinks that is just stupid. it's just SHOULDERS, PEOPLE — ✿ nina freeman ✿ (@hentaiphd) August 3, 2019

«Ок, я читаю требования Mixer к одежде и умираю от смеха. Как топы с открытыми плечами могут быть не для семейного просмотра? Любой, кто так думает, просто глуп. Люди, это всего лишь ПЛЕЧИ.»

1/ On the Mixer rules. Women shouldn't be specifically policed. The rules *apply* to everyone equally but disproportionately *affect* women. There's exactly 0 question that women have to make this adjustment (to 18+ rating) for totally normal attire while men generally don't. pic.twitter.com/LVltcw6q5Z — Hunter Wild (@TheHunterWildTV) August 3, 2019

«Насчет правил Mixer. «Правила распространяются на всех в одинаковой мере», и в то же время они несоразмерно влияют на женщин. Чтобы соблюсти их, многим женщинам придется надевать вещи, отличные от их повседневной, нормальной одежды, для мужчин же все остается по-прежнему».

had to do a double take on those mixer clothing policies. my catholic middle school’s rules were more lenient. 80% of my work wardrobe is apparently not family friendly?? the dress i’m wearing right now also doesn’t pass, lol — Katie Chironis (@kchironis) August 3, 2019

«Даже в моей католической школе правила были гибче.»

I hate to break it to you Mixer but people will still find ways around these rules and test them to their limits. High schools have dress codes and still teen girls fight back. Also boobs aren’t inherently sexual my dudes — Ana Valens, Gender Witch (@acvalens) August 3, 2019

«Люди все равно найдут способ обойти правила Mixer. В старших школах действует дресс-код, но девочки все равно борются с этими требованиями. И да, [грудь] сексуальна не от природы, чуваки».

Ready to stream on Mixer. pic.twitter.com/LKo3EBmidi — Sabriel Mastin 🌈 (@Sabriality) August 4, 2019

Напоследок отметим, что правила Twitch, в свою очередь, «разрешают» стримерам носить во время трансляций «ту одежду, в которой они бы пошли в кафе, торговый центр или на улицу» — и часть пользователей критикует эти требования за неопределенность.

Источник: DTF