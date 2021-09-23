Стриминговый сервис Apple TV+ представил новый трейлер фантастического сериала Invasion / «Вторжение»

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Ровно за месяц до премьеры научно-фантастического сериала Invasion / «Вторжение» стриминговый сервис Apple TV+ представил полноценный трейлер проекта. Как понятно из названия, речь пойдет об инопланетном вторжении, при этом авторы выбрали довольно интересный способ раскрытия сюжета.

Мы будем следить сразу за несколькими героями, которые находятся в разных частях планеты. Это будут солдаты, ученые, полицейские, космонавты и обычные люди, поведение которых в экстремальных ситуациях поможет более подробно представить картину погибающего мира…

Шоураннером сериала выступил Саймон Кинберг («Марсианин», «Логан», «Убийство в «Восточном экспрессе»»), а режиссером — Джейкоб Вербрюгген («Карточный домик», «Алиенист», «Сумеречная зона»).

В ролях снялись Сэм Нилл («Парк юрского периода»), Сиори Куцуна («Дэдпул 2»), Гольшифте Фарахани («Тайлер Рейк: Операция по спасению»), Шамир Андерсон, Фирас Нассар и другие.

22 октября 2021 года на платформе Apple TV+ выйдут первые три эпизода сериала Invasion / «Вторжение», остальные 7 серий будут показывать еженедельно по пятницам.

Источник: Apple TV+