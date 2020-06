Стриминговый сервис HBO Max временно убрал из своей библиотеки классический фильм «Унесенные ветром» из-за расистских сцен. Его обещают вернуть обратно после «обсуждения и осуждения»

Недавно запущенный стриминговый видеосервис HBO Max убрал из своей библиотеки классический фильм Gone With the Wind / «Унесенные ветром», а в ответ на возмущение фанатов ответил, что решение временное. Картину вернут обратно после «обсуждения исторического контекста и осуждения расистских сцен».

Фильм «Унесенные ветром» вышел в 1939 году, он является экранизацией одноименного романа американской писательницы Маргарет Митчелл, опубликованного в 1936 году. События книги и фильма происходят в период гражданской войны в южных штатах США в 1860-х годах, соответственно, на фоне текущих расовых протестов изображение типичного для того времени быта воспринимается более остро.

««Унесенные ветром» являются продуктом своего времени и отражают некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Расистские сцены были неправильными тогда и являются неправильными сейчас, так что мы почувствовали, что демонстрировать этот фильм без объяснения причин и обличения этих сцен было бы безответственно. Эти сцены противоречат ценностям WarnerMedia, поэтому, когда мы вернем этот фильм в HBO Max, он вернется с обсуждением его исторического контекста и осуждением тех самых сцен. При этом он будет представлен так, как он был изначально создан, потому что в противном случае это было бы то же самое, что и утверждать, что эти предубеждения никогда не существовали. Если мы хотим создать более справедливое будущее, то мы должны сначала признать и понять нашу историю» — прокомментировал представитель HBO Max изданию Variety.

Судя по последнему абзацу, фильм не станут цензурировать, вырезая наиболее спорные сцены, однако снабдят их неким объяснением в заглавных/финальных титрах или субтитрах.

Напомним, что мобильное приложение стримингового сервиса HBO Max загрузили всего 90 тыс. раз за первые сутки, хотя для Disney+ этот показатель превысил 4 млн. В качестве основных проблем называют высокую стоимость абонплаты ($15/мес) и отсутствие новых фильмов и сериалов, снятых специально для сервиса.

Источник: Variety