Студия Lucasfilm/ILM пригласила на работу ютубера Shamook, который специализируется на дипфейк-улучшении «цифровых актеров»

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Владелец youtube-канала Shamook сделал себе имя благодаря улучшению внешнего вида CGI-актеров, которых по различным причинам приходится использовать голливудским студиям в современных фильмах.

С помощью такого приема в фильме может появиться молодая версия уже постаревшего актера («Ирландец», «Звездные Войны») или даже актер, которого уже нет в живых («Форсаж»). Однако несмотря на огромные бюджеты и бурное развитие технологий зрители очень часто критикуют полученный результат — «цифровые актеры» выглядят не слишком естественно, что особенно заметно на фоне живых актеров.

Shamook использовал технологию deepfake, чтобы улучшать такие проблемные результаты и в отдельных случаях ему удавалось создать гораздо более приятную визуально картинку, чем в случае со студийными специалистами:





В частности, он использовал свое мастерство для улучшения внешности молодого Люка Скайуокера в «Мандалорце», а также принцессы Леи и гранд-моффа Таркина в «Изгое-один».

В итоге Lucasfilm решил нанять пользователя Shamook на работу в принадлежащей ей подразделении Industrial Light & Magic (ILM) для работы над будущими фильмами в роли «Старшего художника лицевой анимации» (Senior Facial Capture Artist). В студии подтвердили, что специалист уже несколько месяцев осваивается на новом месте, с чем в том числе связан длительные перерыв в выходе новых роликов — если не считать последнего видео Robert Pattison as Batman [DeepFake], то последний ролик вышел еще четыре месяца назад.

Источник: Engadget