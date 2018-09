Судно-беспилотник Sailbuoy SB Met впервые пересекло Атлантический океан

Управляемая современной автоматикой двухметровая парусная лодка Sailbuoy SB Met, стартовав в начале лета с канадского Ньюфаундленда в рамках трансатлантической гонки Microtransat Challenge для роботизированных лодок, достигла берега Ирландии, став первым беспилотным аппаратом, которому удалось такое плавание.

Как сообщается, парусник разработан норвежской компаний Offshore Sensing AS. До этого в ходе гонки, стартовавшей в 2010 году, было совершено 20 попыток преодоления Атлантического океана — но все они оказались безуспешными. Парусным суднам мешали непогода, волнение, рыбацкие сети и многое другое.

По правилам гонки, максимальная длина судна составляет 2,4 метра. Расстояние между Ньюфаундлендом и Ирландией — 3000 км. В гонке участвуют роботы двух классов — «беспилотники», курс которых контролируется и изменяется при необходимости с берега оператором, и полностью автономные, которые осуществляют выбор курса исключительно бортовой автоматикой.

Sailbuoy SB Met относится к первому варианту: пересекая океан, он все время находился под контролем оператора.

По словам конструктора лодки Дэвида Педди, наибольшие опасения вызывал завершающий участок пути. Лодка весит всего 60 килограмм и было невозможно исключить то, что кто-нибудь подберет ее из воды для поиска хозяев или просто «на память». Но, к счастью, все обошлось.

Конструктор утверждает, что достигнутый успех отчетливо демонстрирует тот факт, что автоматические корабли стали реальностью и вполне вероятно, что профессия «моряк» в ближайшие десятилетия канет в лету.

Интересно, что Sailbuoy расходует энергию очень экономно: емкости встроенных аккумуляторов ей достаточно для навигации в течение 6 месяцев без дополнительной подзарядки от солнечных батарей.

