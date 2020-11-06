Tesla всё-таки выпустила брендированную текилу — всю первую партию раскупили за пару часов

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Продажи брендированной текилы Tesla закончились, не успев толком начаться — первая партия разошлась за несколько часов, несмотря на достаточно высокую цену ($250 за бутылку) и ограничение не больше двух бутылок в одни руки.

5 ноября ассортимент брендированной продукции онлайн-магазина Tesla пополнился текилой — алкогольный напиток предлагался в стилизованной под электрическую молнию бутылке объемом 0,75 литра по цене $250.

Tesla Tequila — очередная (вспоминаем красные атласные шорты) насмешка Илона Маска над злопыхателями, которые скептически относятся к перспективам автопроизводителя и неустанно предрекают ей банкротство. История берет начало в 2018 году во времена «производственный ад» с Model 3 — 1 апреля Маск опубликовал серию шуточных твитов. В одном он написал «вопреки многочисленным попыткам привлечь финансирование, включая самую отчаянную с массовой распродажей пасхальных яиц», Tesla стала «полным банкротом». К еще одному твиту он прикрепил свое фото, на котором он лежит, опираясь на Model 3, с табличкой «bankwupt!».

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks. This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point? Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

«Илон был найден без сознания возле Тесла Model 3 в окружении бутылок «Теслакилы» со следами слез, которые все еще видны на щеках».

Тогда все посмеялись и забыл, но в октябре Tesla зарегистрировала в бюро по регистрации патентов и торговых марок США (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) торговую марку Teslaquila, а Маск подтвердил скорый выпуск текилы, опубликовав фото фирменной бутылки с этикеткой в соответствующем стиле. Но регулятор Tequila Regulatory Council in Mexico (CRT) указал компании на неправильную маркировку (согласно своду стандартов Consejo Regulador del Tequila, напиток изготовляется путем дистилляции ферментированного сока голубой агавы строго на территории 5 штатов Мексики). Тогда регулятор заявил, что если Tesla планирует выпускать текилу, «ей нужно заключить соглашение с авторизованным производителем текилы, соблюдать определенные стандарты и запросить разрешение у Института промышленной собственности Мексики».

И вот сейчас спустя два года «Теслакила» стала реальным продуктом — партнером и фактическим изготовителей напитка выступает калифорнийский бренд Nosotros Tequila. Как следует из описания, это «эксклюзивная мелкосерийная текила Аньехо премиум-класса из 100% сока голубой агавы». Обычно текила Аньехо выдерживается в дубовых бочках от одного до трех лет, но у Tesla Tequila выдержка составляет 15 месяцев.

Как отмечалось выше, первая партия Tesla Tequila была полностью распродана за пару часов (ее размер неизвестен). Tesla обещает отгрузить заказы покупателям до конца года. Планируются ли свежие поставки текилы Tesla и когда, не уточняется.

Вообще основатель Tesla и SpaceX Илон Маск всегда славился умением зарабатывать на мерче — вспомнить хотя бы наделавшие в свое время немало шума огнеметы The Boring Company Flamethrower и кирпичи из породы, добываемой при создании туннелей, и обилие брендированной продукции Teslа, от портативных аккумуляторов и беспроводных зарядников Tesla Wireless Charger до серии досок для серфинга.