Tesla всё-таки выпустила брендированную текилу — всю первую партию раскупили за пару часов

Продажи брендированной текилы Tesla закончились, не успев толком начаться — первая партия разошлась за несколько часов, несмотря на достаточно высокую цену ($250 за бутылку) и ограничение не больше двух бутылок в одни руки.

5 ноября ассортимент брендированной продукции онлайн-магазина Tesla пополнился текилой — алкогольный напиток предлагался в стилизованной под электрическую молнию бутылке объемом 0,75 литра по цене $250.

Tesla Tequila — очередная (вспоминаем красные атласные шорты) насмешка Илона Маска над злопыхателями, которые скептически относятся к перспективам автопроизводителя и неустанно предрекают ей банкротство. История берет начало в 2018 году во времена «производственный ад» с Model 3 — 1 апреля Маск опубликовал серию шуточных твитов. В одном он написал «вопреки многочисленным попыткам привлечь финансирование, включая самую отчаянную с массовой распродажей пасхальных яиц», Tesla стала «полным банкротом». К еще одному твиту он прикрепил свое фото, на котором он лежит, опираясь на Model 3, с табличкой «bankwupt!».

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018