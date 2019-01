The Boring Company, возможно, пробурит тоннель для автомобилей под горным массивом в Австралии

Стартап Илона Маска готовится к международной экспансии: за $750 млн The Boring Company согласна пробурить транспортный «коридор» в Голубых горах в Австралии.

Как сообщается, с предложением проложить транспортную развязку под горным массивом выступил член парламента штата Новый Южный Уэльс Джереми Бакингем. В Twitter он поинтересовался у Илона Маска, во сколько обойдется бурение тоннеля протяженностью 50 км в гористой местности неподалеку от Сиднея.

«Мы погрязли в пробках», — пожаловался парламентарий.

About $15M/km for a two way high speed transit, so probably around $750M plus maybe $50M/station — Elon Musk (@elonmusk) 16 января 2019 г.

«Приблизительно $15 млн за километр двухполосной скоростной магистрали. Всего около $750 млн плюс примерно $50 млн за каждую станцию», — ответил глава «Скучной компании» в Twitter.

Бакингем назвал условия сделки выгодными и пообещал обсудить вопрос с премьер-министром штата Глэдис Береджиклян.

«Современный тоннель под Голубыми горами, который соединит Сидней с западной частью штата, окажет значительное влияние [на развитие местной экономики]», — полагает Бакингем.

Thanks mate. Sounds like a bargain. Could be a game changer to go under the Blue Mountains with a modern link between Sydney and the west. I’ll raise it with the Premier @GladysB other colleagues, the community, and get back to you. — Jeremy Buckingham 🌏 (@greensjeremy) 16 января 2019 г.

Отметим, что снижение затрат на строительство тоннелей — одна из главных миссий стартапа Маска. В декабре The Boring Company представила в Лос-Анджелесе первый тоннель для «городской телепортации» Loop. По участку протяженностью 1,8 км могут перемещаться электромобили, оснащенные специальными роликами для движения по боковым рельсам.

Вся система вместе с устройствами спуска и подъема в тоннель обошлась стартапу в $10 млн за 1,8 км (в эту сумму не входят затраты на предварительные исследования и разработки). Неподалеку от Сиднея Маск предлагает построить тоннель в горах уже за $15 млн в расчете на километр. Но даже такой тариф весьма выгоден на фоне средней стоимости строительства подземных коммуникаций.

Так, в континентальной Европе и Японии за возведение 1,6 км (1 мили) подземных железнодорожных путей придется заплатить от $100 млн до $1 млрд. Себестоимость линий метро в среднем колеблется между $200-500 млн. В США расценки еще выше: в Нью-Йорке линия метрополитена протяженностью 1,6 км стоит $2,6 млрд.

О том, каким именно будет австралийский туннель и будет ли он доступен для всех автомобилей, пока неизвестно.

Напоследок отметим, что в ветке комментариев в Twitter идея нашла положительные отклики.

This would change Sydney forever and bring unlimited economic prosperity to the west. Would solve the housing crisis. Enable growth of manufacturing. Allow for us to cope with the influx of migrants even increase intake. #brilliant — Gavin King (@gavinking77) 16 января 2019 г.

«Это навсегда изменит Сидней и откроет неограниченные экономические возможности перед западной частью штата. Мы сможем решить жилищный кризис в этом регионе, ускорить рост производства. Решим проблему наплыва мигрантов», — написал житель Сиднея Гэвин Кинг.

Источник: hightech.plus