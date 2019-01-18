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The Boring Company, возможно, пробурит тоннель для автомобилей под горным массивом в Австралии
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The Boring Company, возможно, пробурит тоннель для автомобилей под горным массивом в Австралии

The Boring Company, возможно, пробурит тоннель для автомобилей под горным массивом в Австралии

Стартап Илона Маска готовится к международной экспансии: за $750 млн The Boring Company согласна пробурить транспортный «коридор» в Голубых горах в Австралии.

Как сообщается, с предложением проложить транспортную развязку под горным массивом выступил член парламента штата Новый Южный Уэльс Джереми Бакингем. В Twitter он поинтересовался у Илона Маска, во сколько обойдется бурение тоннеля протяженностью 50 км в гористой местности неподалеку от Сиднея.

«Мы погрязли в пробках», — пожаловался парламентарий.

«Приблизительно $15 млн за километр двухполосной скоростной магистрали. Всего около $750 млн плюс примерно $50 млн за каждую станцию», — ответил глава «Скучной компании» в Twitter.

Бакингем назвал условия сделки выгодными и пообещал обсудить вопрос с премьер-министром штата Глэдис Береджиклян.

«Современный тоннель под Голубыми горами, который соединит Сидней с западной частью штата, окажет значительное влияние [на развитие местной экономики]», — полагает Бакингем.

Отметим, что снижение затрат на строительство тоннелей — одна из главных миссий стартапа Маска. В декабре The Boring Company представила в Лос-Анджелесе первый тоннель для «городской телепортации» Loop. По участку протяженностью 1,8 км могут перемещаться электромобили, оснащенные специальными роликами для движения по боковым рельсам.

Вся система вместе с устройствами спуска и подъема в тоннель обошлась стартапу в $10 млн за 1,8 км (в эту сумму не входят затраты на предварительные исследования и разработки). Неподалеку от Сиднея Маск предлагает построить тоннель в горах уже за $15 млн в расчете на километр. Но даже такой тариф весьма выгоден на фоне средней стоимости строительства подземных коммуникаций.

Так, в континентальной Европе и Японии за возведение 1,6 км (1 мили) подземных железнодорожных путей придется заплатить от $100 млн до $1 млрд. Себестоимость линий метро в среднем колеблется между $200-500 млн. В США расценки еще выше: в Нью-Йорке линия метрополитена протяженностью 1,6 км стоит $2,6 млрд.

О том, каким именно будет австралийский туннель и будет ли он доступен для всех автомобилей, пока неизвестно.

Вероятный план будущего тоннеля.

Напоследок отметим, что в ветке комментариев в Twitter идея нашла положительные отклики.

«Это навсегда изменит Сидней и откроет неограниченные экономические возможности перед западной частью штата. Мы сможем решить жилищный кризис в этом регионе, ускорить рост производства. Решим проблему наплыва мигрантов», — написал житель Сиднея Гэвин Кинг.

Источник: hightech.plus

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