The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит» стал самым популярным мини-сериалом Netflix, собрав 62 млн просмотров за первый месяц





Драматический сериал The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит» заслуженно стал безусловным хитом платформы Netflix — в первые 28 дней после премьеры его начали смотреть как минимум 62 млн подписчиков стриминговой платформы, что является рекордом для игровых мини-сериалов.

Netflix сообщил, что сериал вошел в Топ-10 самого популярного контента в 92 странах мира, при этом в 63 странах он занял первую строчку. Для сравнения, фэнетизийный сериал The Witcher / «Ведьмак» собрал 76 млн просмотров (но это не мини-сериал), а необычный Tiger King — 64 млн просмотров (но это документальный, а не игровой сериал). Напомним, что для учета просмотра на Netflix достаточно просмотреть хотя бы первые 2 минуты контента, что вовсе не обозначает, что зритель досмотрит серию или весь сезон полностью. Впрочем, для стриминговой платформы это устоявшаяся оценка, так что данные показатели можно как минимум сравнивать между собой.

Напомним, что сериал The Queen’s Gambit / «Ферзевый гамбит» – это экранизация одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Стоуна Тевиса, изданного еще в 1983 году. Роль главной героини исполнила талантливая молодая актриса Аня Тейлор-Джой («Морган», «Сплит», «Острые козырьки», «Новые мутанты»), шоураннерами выступили Аллан Скотт и Скотт Фрэнк (Shameless, Logan, Godless).

Источник: Variety