The Verge составил топ-100 гаджетов десятилетия, поставив на первое место iPhone 4

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В декабре все по традиции подводят итоги уходящего года. Авторитетное американское издание о технологиях The Verge сделало это весьма оригинально — редакция сайта решила не размениваться и подвела итоги последнего десятилетия, составив список из 100 самых важных продуктов за последнюю декаду.

Первое место The Verge присудили смартфону iPhone 4, который Apple выпустила в 2010 году. Как отмечают авторы списка, ни у кого из редакции не возникло никаких возражений по поводу того, чтобы поставить этот смартфон на первое место. Собственно, это единственная позиция, по которой не было никаких споров.