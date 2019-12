The Verge составил топ-100 гаджетов десятилетия, поставив на первое место iPhone 4

В декабре все по традиции подводят итоги уходящего года. Авторитетное американское издание о технологиях The Verge сделало это весьма оригинально — редакция сайта решила не размениваться и подвела итоги последнего десятилетия, составив список из 100 самых важных продуктов за последнюю декаду.

Первое место The Verge присудили смартфону iPhone 4, который Apple выпустила в 2010 году. Как отмечают авторы списка, ни у кого из редакции не возникло никаких возражений по поводу того, чтобы поставить этот смартфон на первое место. Собственно, это единственная позиция, по которой не было никаких споров.

«iPhone 4 был первым телефоном, сделанным в виде «бутерброда» из стеклянных панелей и металлического каркаса. Это дизайнерское наследие, которое по сей день можно увидеть во флагманских смартфонах. iPhone 4 первым получил Retina-дисплей и селфи-камеру. А задняя пятимегапиксельная камера установила стандарт качества, за которым гонялись еще годы. Операционная система дала возможность запускать фоновые приложения и впервые была названа «iOS». Первый разработанный Apple микропроцессор А4 положил начало десятилетнему доминированию компании в этой сфере». Нилай Патель главный редактор The Verge

Будет весьма занятно, если в будущих моделях iPhone 2020 года Apple и правда вернется к истокам.

Топ-10 самых важных продуктов последней декады по версии The Verge выглядит следующим образом:

iPhone 4 (2010) Колонка Amazon Echo (2014) Macbook Air (2013) Samsung Galaxy S6 (2015) Tesla Model S (2012) AirPods (2016) Apple Watch Series 3 (2017) Microsoft Surface Pro 3 (2014) PlayStation 4 (2013) Google Pixel 2 (2017)

Кроме PlayStation 4 (9 строчка), редакция The Verge добавила в свой топ Nintendo Switch (15 место) и Xbox One (61 место). Из смартфонов можно выделить Google Pixel (50 место), OnePlus One (62 место) и проблемный Galaxy Note7 (65).

Есть в рейтинге и немало шуточных позиций вроде бренда электронных сигарет Juul (20 место), попсокетов (24 место) и проблемный кабель Lightning (26 место). На последнее место рейтинга The Verge поставили очки Google Glass.

С полным списком желающие могут по ссылке в источнике.

Источник: The Verge