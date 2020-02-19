THQ Nordic: полноценному ремейку первой Gothic для PC и консолей следующего поколения — быть





В середине декабря 2019 года компания THQ Nordic выпустила в Steam бесплатный прототип ремейка первой Gothic, представляющий собой переосмысление оригинального пролога, перенесенного на новый движок. Тогда представители издательства заявили, что они собираются изучить реакцию игроков и собрать обратную связь, чтобы понять потенциальную востребованность ремейка. И вот, спустя два месяца, компания объявила, что обновленной версии Gothic дан «зеленый свет».

Игру хотят выпустить для PC и консолей нового поколения (PS5 и Xbox Series X). THQ Nordic не уточнила планируемую дату релиза проекта, но подтвердила, что в 2020-м ремейк точно не выйдет.

Известно, что специально для разработки игры откроют новую студию в Барселоне. Кроме того, издательство намерено прислушаться к фидбеку от 43 тысяч игроков, сыгравших в прототип ремейка и согласившихся поучаствовать в опросе. Так, одной из основных претензий к прототипу стал «недостаточно мрачный и слишком красочный мир». В то же время, 88% опрошенных посчитали вполне допустимыми обновленные аспекты сюжета.

«Мы поставили перед собой задачу разработать полноценный ремейк оригинальной Gothic, который будет в полной в мере соответствовать ей в плане игрового опыта и атмосферы и при этом иметь обновленную графику и аккуратно модернизированные некоторые игровые механики», — указали в THQ Nordic.

Напоследок напомним, что релиз оригинальной Gothic состоялся в 2001 году. Игра положила начало одноименной серии, первые части которой — от разработчиков оригинала Piranha Bytes — стали культовыми. Средняя оценка Gothic на агрегаторе Metacritic составляет 81 балл из 100 от прессы и 8,7 балла из 10 от пользователей.

Источник: DTF