Тим Кук: «Apple всегда сдерживает цены на максимально низком уровне»





На этой неделе Тим Кук посетил Германию. Сходив на проходящий в эти дни в Мюнхене Октоберфест глава Apple отправился в офис берлинского стартапа Blinkist, где дал интервью немецкому изданию Stern.

Беседуя с обозревателями Stern, глава Apple сделал одно весьма интересное заявление, касающееся политики ценообразования компании. Не секрет, что Apple часто упрекают в чрезмерной жадности. И справедливости ради, небезосновательно. Достаточно вспомнить бедный комплект поставки iPhone и то, как и сколько компания зарабатывает на продаже мелких аксессуаров. На этом фоне заявление гендиректора Apple выглядит особенно занимательно.

«Мы всегда стараемся устанавливать цены на максимально низком уровне и, к счастью, в этом году мы смогли снизить цену на iPhone» — сказал Тим Кук в разговоре с журналистами Stern.

Да, базовый смартфон iPhone 11 нового поколения стартует в США с $700, что на $50 дешевле стартовой цены прошлогодней модели iPhone Xr, которая сейчас и вовсе подешевела до $599. И Apple приятно удивила всех доступными ценами на новые сервисы: игровой Arcade и стриминговый Apple TV+ стоят всего по $5 в месяц. К тому же Apple дарит бесплатную годовую подписку на TV+ всем новым покупателям. Но подобные заявления все равно нельзя воспринимать серьезно, учитывая, что показатель чистой маржи у Apple один из самых высоких, если не самый высокий. Ну и как тут не вспомнить о Xiaomi, которая продает свои устройства с маржой не выше 5%.

Источник: Stern