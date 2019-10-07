Тим Кук — о частных криптовалютах: «Деньги, как и оборона, должны оставаться прерогативой государства»





Глава Apple Тим Кук дал объемное интервью французскому изданию Les Echos, в котором, среди прочего, объяснил, почему его компания никогда не станет выпускать свою криптовалюту, а также почему этого не должны делать конкуренты. Вероятнее всего, Кук подразумевал в первую очередь Libra — буксующий проект Facebook.

Суть позиции топ-менеджера: денежным регулированием должны заниматься исключительно избранные представители, а компании мы не выбираем.

«Я глубоко убежден, что деньги должны оставаться прерогативой государств. Я не приемлю идею конкурирующей валюты, созданной частной группой. Частные компании не должны усиливать свое влияние подобным образом. Денежное регулирование, как и оборона, должно оставаться в руках государства, поскольку оно лежит в основе его миссии. Эту задачу должны исполнять избранные представители. Компании не выбирают, а потому они не должны работать на этой территории», — заявил глава крупнейшего налогоплательщика мира.

В ответ на это журналист издания вспомнил о Apple Card и указал на то, что Apple, тем не менее, также участвует в выпуске финансовых продуктов. Кук, однако, подчеркнул, что его компания не имеет отношения к финансам как таковым и занимается исключительно технической стороной проекта, и потому собирается выходить на рынки со своей кредиткой только в сотрудничестве с финансовыми партнерами: так, в США Apple Card была запущена вместе с инвестбанком Goldman Sachs.

«Apple не стремится стать банком и выпустить еще одну кредитную карту, мы хотим переосмыслить [саму суть кредитных карт]», — отметил глава «яблочной» компании.

Напоследок напомним, что в середине сентября власти Франции призвали запретить хождение Libra по всей Европе, поскольку она ставит под угрозу «являющийся залогом финансовой безопасности и стабильности монетарный суверенитет» государств — то есть их право выпускать законное средство платежа и контролировать денежную массу. Помимо Европы, с активным противодействием властей Facebook столкнулась и в США: конгрессмены выразили озабоченность в связи с тем, что компания не предоставила пояснения, каким образом она собирается обеспечить законность транзакций и препятствовать отмыванию денег.

Источник: hightech.plus