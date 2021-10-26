Топ 20 кращих нових ігор Steam за вересень 2021 року: New World, World War Z: Aftermath, DEATHLOOP та інші
Сервіс Steam проаналізував усі випущені за вересень поточного року ігри і презентував найліпші релізи місяця — як і в попередні періоди, цей список включає 20 найкращих ігор місяця, визначених за прибутком, отриманим упродовж перших двох тижнів після випуску. Також були виокремлені 5 найпопулярніших безкоштовних ігор, визначених за кількістю унікальних гравців після їхнього випуску.
Родзинкою вересня став випуск довгоочікуваної масової багатокористувацької гри від Amazon Games — New World. Таємничий острів Етернум відвідала приголомшлива кількість гравців, що зробило New World найпопулярнішим релізом 2021 року. Також вересень приніс розмаїття унікальних і незабутніх історій, які гідно оцінили як гравці, так і критики. Інша унікальна риса — це спосіб, у який ці історії інтегровані в ігролад. Тож хай гравець занурюється в останню пригоду серії Life is Strange у True Colors, пізнає чарівний світ в Eastward або розплутує клубок таємниць острова Блекріф у DEATHLOOP, він неодмінно знайде історію, унікальну як за змістом, так і за формою.
Повний Топ 20 кращих нових ігор Steam у серпні 2021 року виглядає наступним чином (у випадковому порядку):
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Timberborn
- NBA 2K22
- FINAL FANTASY IV
- Eastward
- Medieval Dynasty
- Gas Station Simulator
- Cookie Clicker
- New World
- Tales of Arise
- World War Z: Aftermath
- A Total War Saga: TROY
- Train Simulator 2022
- Minecraft Dungeons
- HOT WHEELS UNLEASHED™
- MADNESS: Project Nexus
- Pathfinder: Wrath of the Righteous
- MELTY BLOOD: TYPE LUMINA
- DEATHLOOP
- Life is Strange: True Colors
Рейтинги кращих новинок Steam за попередні місяці доступні в даному розділі.
Джерело: Steam