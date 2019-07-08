Toyota представила экспериментальный Prius с солнечными панелями, подзаряжающими основную батарею автомобиля во время движения





Японская автомобилестроительная корпорация Toyota объявила о начале испытаний экспериментального прототипа гибридного автомобиля Prius, покрытого солнечными панелями. В солнечный день подзарядка от солнца может добавить более 50 километров к пробегу, сообщает Electrek.

Отметим, что в прошлом Toyota уже экспериментировала с размещением солнечных батарей на крышах автомобилей, но тогда они были небольшой мощности и могли подпитывать во время движения только вспомогательную батарею, которая отвечает за бортовую электронику и периферийные устройства, но не питает двигатель, а во время парковки подзаряжали автомобиль лишь на 6,1 км пути.

На представленном новом прототипе Prius установлены многослойные солнечные панели производства Sharp, предназначенные для зарядки именно основной батареи гибрида, обладающие коэффициентом фотоэлектрического преобразования 34% и почти в пять раз большей выходной мощностью, чем их предшественники.

Панели расположены на капоте, крыше и крышке багажника экспериментального автомобиля. С их помощью, по расчетам японских инженеров, в солнечный день припаркованная машина сможет набрать энергии, эквивалентной 44,5 километрам запаса хода, а в движении зарядится на 56,3 километра.

Здесь важно уточнить, что хотя 50 километров в солнечный день на первый взгляд могут выглядеть не очень впечатляюще, однако у коммерческих версий Prius собственный запас хода от батареи обычно либо еще меньше и ограничен, как правило, 40 километрами, либо практически эквивалентен — так, новейшие Prius PHV могут проехать только на электрической тяге до 68 километров. Кроме того, не стоит забывать, что многим людям для ежедневных поездок и не требуется запас хода больше пары-тройки десятков километров.

Напоследок отметим, что о планах касательно коммерческого применения данного решения пока ничего не сообщается, при этом известно, что построенный прототип в ближайшее время будет испытываться в префектуре Айти и городе Токио — испытания призваны помочь японским инженерам оценить практическую эффективность солнечных батарей на экспериментальном гибриде.