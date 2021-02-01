Трейлер второй половины сезона сериала «ВандаВижен»

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Marvel Studios выпустила трейлер с кадрами из следующих эпизодов супергеройского сериала «ВандаВижен», стартовавшего на Disney+ 15 января. К настоящему моменту вышло уже четыре эпизода, а оставшиеся пять начнут показывать по одному в неделю (каждую пятницу), начиная с 5 февраля.

Трейлер второй половины сезона «ВандаВижен» (Осторожно: в ролике могут быть спойлеры к первой половине шоу)

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Судя по трейлеру, в следующий эпизодах шоу будет больше опираться не на элементы ситкома, а на точки соприкосновения с киновселенной Marvel.

Одновременно создатели выложили новый постер.

«ВандаВижен» — сериал об Алой ведьме и Вижене в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани, играющих персонажей в предыдущих фильмах Marvel, который сочетает элементы супергероики и ситкома в сеттинге Америки 50-60-х годов.

Рейтинг «ВандаВижен» на Rotten Tomatoes составляет 93% (критики) и 80% (зрители) соответственно.