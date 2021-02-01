Трейлер второй половины сезона сериала «ВандаВижен»
Marvel Studios выпустила трейлер с кадрами из следующих эпизодов супергеройского сериала «ВандаВижен», стартовавшего на Disney+ 15 января. К настоящему моменту вышло уже четыре эпизода, а оставшиеся пять начнут показывать по одному в неделю (каждую пятницу), начиная с 5 февраля.
Трейлер второй половины сезона «ВандаВижен» (Осторожно: в ролике могут быть спойлеры к первой половине шоу)
Судя по трейлеру, в следующий эпизодах шоу будет больше опираться не на элементы ситкома, а на точки соприкосновения с киновселенной Marvel.
Одновременно создатели выложили новый постер.
«ВандаВижен» — сериал об Алой ведьме и Вижене в исполнении Элизабет Олсен и Пола Беттани, играющих персонажей в предыдущих фильмах Marvel, который сочетает элементы супергероики и ситкома в сеттинге Америки 50-60-х годов.
- «ВандаВижен» — это первый сериал «четвертой фазы» киновселенной Marvel и только первый сериал от Marvel Studios на Disney+. В будущем на платформе выйдут и другие сериалы, включая The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight и She-Hulk.