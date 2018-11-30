Центробанк Швеции: «В экономике Швеции остался всего 1% наличных денег»

На протяжении сотен лет банкноты и монеты, выпускаемые центральными банками различных государств мира, выступали как средства накопления и эффективный способ обмена. Но по мере развития технологий меняются и предпочтения людей — и не в пользу наличных денег.

Тенденция отказа от «кэша» отмечается во многих странах. Например, в среднем по Еврозоне количество находящихся в обращении наличных упало до 10% от ВВП. В Швеции же доля наличных снизилась до рекордного 1% объема экономики. При этом последний процент — самый сложный и дорогой в плане его замены безналичными платежами.

По словам Сесиллии Скингсли, заместителя главы Riksbank, Центрального банка Швеции, большинство жителей страны уже отказалось от наличных и не испытывает каких-либо неудобств. Так, в возрастной группе 18 — 24 года 95% покупок совершается только электронно, а универсальное приложение для мгновенной оплаты Swish, поддерживаемое всеми банками Швеции, было загружено более чем половиной населения.

При этом процесс отказа от наличных только ускорился, когда правительство разрешило бизнесу отказываться принимать их в качестве оплаты за товары и услуги. Сегодня любой ресторан, банк или магазин в Швеции может повесить на входе объявление с указанием, что не принимает наличные деньги, и число таких безналичных торговых точек постоянно растет. Даже огромная торговая империя Ikea сейчас задумывается о полном отказе от наличных: так, администрация одного из магазинов сети, находящегося в городе Евле, решила отказаться от «кэша», когда подсчитала, что в городе лишь 1,2 человека из 1000 платят наличными, в то время как хранение и инкассация банкнот и монет требует времени и расходов — по их подсчетам, 15% времени сотрудников уходило на задачи, связанные с оборотом наличных денег.

Об актуальности безналичных платежей говорит также то, что несколько тысяч жителей Швеции уже вживили чипы для оплаты себе под кожу, чтобы жестами оплачивать небольшие покупки и проезд на общественном транспорте.

Таким образом, заключает Скингсли, вскоре в Швеции просто не останется мест, где принимают наличные.

«С учетом последних трендов последняя банкнота поступит в Банк Швеции к 2030 году», — прогнозирует она.

Это поднимает некоторые важные вопросы, касающиеся роли государства на рынке платежей. Если наличных не станет, людям придется полагаться на частный сектор для доступа к деньгам и способам оплаты. Это станет историческим изменением, по значимости ничем не уступающим выпуску бумажной банкноты 300 лет назад.

«В ближайшие годы нам потребуется сделать трудный выбор. Один из вариантов — ничего не делать, а значит, согласиться с тем, что у широкой общественности больше не будет доступа к деньгам, эмитируемым Центробанком. Вторая альтернатива – выпуск Центральным банком цифровой валюты, которую мы называем «e-кроной» – в честь шведской валюты, кроны», — утверждает Скингли.

Специалист объясняет, что базовая концепция электронной кроны заключается в том, что она будет конвертироваться 1 к 1 с обычной кроной, хранящейся на счету в Riksbank или локально, например, на банковской карте или в приложении мобильного телефона. Для конечных потребителей, привыкших к безналичным платежам, мало что изменится: как и обычная, электронная крона может быть реализована либо в виде карточки или приложения, либо в форме персонального счета, а для коммерческих банков Центробанк предоставит единую инфраструктуру для проведения транзакций, на основе которой банки будут строить собственные платежные сервисы.

«Сегодня технология создания функционирующей электронной кроны уже доступна. Она не опирается на технологию блокчейн, и ее не следует путать с криптовалютами», — добавляет Скингли.

Между тем, ряд экспертов предупреждает о рисках, связанных с переходом на цифровую экономику. Прежде всего, отмечают они, в открытой инновациям Швеции по-прежнему остается хоть и небольшой, но социально-чувствительный процент тех, кто не может жить в мире без наличных денег. По словам 75-летней Кристины Таллберг, президента шведской Национальной организации пенсионеров, большая часть пожилых людей не дружит с электронными сервисами, гаджетами и пластиковыми картами. Организация уже направила все свои силы на то, чтобы обучить пенсионеров пользоваться новыми технологиями, но ввиду очевидных причин прогресс идет очень медленно. При этом похожая ситуация также наблюдается с иммигрантами и с людьми с ограниченными возможностями.

Помимо этого, эксперты указывают на необходимость наличных в случае форс-мажора: войны, перебоев с электричеством, хакерской атаки на платежные системы.

Тем не менее, в Riksbank утверждают, что у перехода на е-крону попросту нет альтернативы, и уже в следующем году Центробанк Швеции намерен провести пилотный запуск национальной электронной валюты.

«Мы смотрим в будущее, чтобы понять, как можно продолжать предоставлять обществу безопасную и эффективную платежную систему и не потерять способность регулировать электронный денежный оборот», — подытожила Скингли.

Напоследок отметим, что в Швеции отказ от наличных денег принял столь массовый и неконтролируемый масштаб, что летом этого года правительство страны было вынуждено обязать шесть крупнейших банков остановиться и обеспечить минимальную плотность сети банкоматов: согласно постановлению, в случае какого-либо кризиса ни один швед не должен ехать до банкомата более 25 км. Инициатива обошлась банкам примерно в $1-1,7 млн.

Источники: hightech.plus, WEforum