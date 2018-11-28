Цифровой университет Woz U обвинили в некачественной программе обучения

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Сооснователь Apple Стив Возняк представил проект «цифрового института» Woz U в октябре прошлого года. Онлайн-школа программирования предлагала людям без предварительной подготовки пройти курс и за 33 недели освоить разработку ПО, кибербезопасность или стать дата-аналитиком. Позднее создатели проекта планировали выйти в офлайн и открыть 30 школ в США.

Возняк обещал, что студенты Woz U будут на равных конкурировать с выпускниками американских вузов, а также смогут сохранить работу в условиях автоматизации.

Стоимость курса — $13 200. Однако, как сообщает CBS News, за такую цену студенты получили слабую учебную программу, в материалах которой постоянно встречаются фактические ошибки и опечатки, в том числе в строчках кода. Кроме того, тексты содержат гиперссылки на документы Microsoft и даже на статьи в Wikipedia.

Создатели Woz U обещали проводить живые лекции в режиме реального времени, но вместо прямых трансляций студентам приходится смотреть заранее записанные видеоролики. Менторы часто оказываются недостаточно квалифицированными, а некоторые модули проходят без инструктора.

«Такое чувство, будто я купил электронный учебник за $13 тысяч», — отметил один из студентов Woz U.

По словам бывших сотрудников, руководство Woz U требовало привлекать как можно больше клиентов, не заботясь о качестве программы. С момента основания университета штат специалистов по продажам увеличился с 16 до 60 человек. Имя Стива Возняка играло решающую роль: знакомых с достижениями компьютерного инженера уговаривать не приходилось. Остальным сотрудники рассказывали о личности Возняка.

«Я сожалею о том, что, работая на Woz U, мне приходилось, по сути, обманывать людей», — заявил бывший работник Woz U, ответственный за набор студентов.

В видеоролике на сайте Woz U Стив Возняк обещал, что каждый сможет освоить программирование: «Мы с вами ничем не отличаемся. Я изменил мир, и вы сможете сделать то же самое». Теперь сооснователь Apple утверждает, что не имеет никакого отношения к рабочим аспектам Woz U.

«Я ничего об этом не знаю и очень занят, поэтому не могу отвечать на ваши вопросы», — заявил он Business Insider

Президент академии Woz U Крис Коулман признал, что программа курса действительно содержит ошибки. Он пообещал внедрить систему контроля качества. Коулман говорит, что Возняк включен в процесс, но «частично» — например, он дает оценку учебной программе.

Источники: CBS News, hightech.plus