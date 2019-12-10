Турецко-украинский ударный беспилотник Akinci совершил первый полет

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Перспективный турецко-украинский ударный беспилотник Akinci 6 декабря 2019 года совершил первый полет. Как сообщает Defense News, аппарат выполнил полностью автоматические рулежку по взлетно-посадочной полосе и взлет, а затем посадку. В воздухе устройство провело в общей сложности 16 минут.

Отметим, что первый полет — один из важнейших этапов в программе разработки любого летательного аппарата. Он позволяет проверить правильность конструкторских решений, работу бортовых систем, двигателей, управляемость и аэродинамические качества решения. В случае с беспилотником во время первого полета проводится также проверка систем дистанционного управления.

Первый полет Akinci состоялся на аэродроме в Чорлу на северо-западе Турции. По заявлению турецкой компании Baykar, занимающейся разработкой аппарата, первые летные испытания беспилотника признаны полностью успешными. Другие подробности о первом полете аппарата не уточняются.

Разработка беспилотника Akinci ведется на протяжении последних нескольких лет. Опытно-конструкторские работы по проекту консорциум Baykar Defence в рамках контракта с Управлением оборонной промышленности Турции начал в феврале текущего года, а в августе к разработке Akinci присоединилась Украина в лице госкомпании «Укрспецэкспорт» и госпредприятия «Івченко-Прогрес». Наземные испытания аппарата проводились с сентября.

✈🐳'un yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı..Yakında koşacak ve uçacak inşAllah. Dua bekleriz…#MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/fmD5IBqNWE — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 14, 2019

Турецко-украинский беспилотник создается двухдвигательным низкопланом с турбовинтовыми двигателями АI-450 украинского производства. Максимальная взлетная масса Akinci составит 4,5 тонны, максимальная высота полета — 12 км. Аппарат длиною 12,3 м, высотою 4 м и с размахом крыла 20 м сможет находиться в воздухе до 24 часов и нести вооружение общей массой до 1,35 тонны: 450 килограммов во внутреннем отсеке и 900 килограммов — на внешней подвеске.

В номенклатуру вооружений беспилотника войдут корректируемые бомбы и ракеты классов «воздух-земля» и «воздух-воздух», включая турецкую крылатую ракету SOM-A. Кроме того, Akinci планируется оснастить радаром с активной фазированной антенной решеткой, системами радиоэлектронной борьбы, метеорологическим радаром, различным разведывательным оборудованием, в том числе — камерами и тепловизорами, а также оборудованием спутниковой связи для управления и передачи разведывательной информации — данное «железо» будет всецело турецкого производства.

Первые поставки серийных образцов аппарата турецкой армии намечены на следующий год. О поставках Akinci Вооруженным силам Украины не сообщается.

Источник: N+1